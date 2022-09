Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Männer aus dem Lechgebiet verkaufen Drogen an Minderjährige

Die Lourdes-Grotte in Rain ist ein Treffpunkt für die Drogen-Deals eines Erwachsenen mit zwei Minderjährigen gewesen.

Plus Zwei junge Männer haben mehrmals Marihuana an zwei Jugendliche aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis verkauft. Jetzt stehen sie vor Gericht.

Zwei Männer – einer aus Rain, einer aus einer benachbarten Gemeinde – sollen vor zwei Jahren Drogen an Minderjährige verkauft haben. Bemerkenswert: Die Jugendlichen, die Rauschmittel kauften, sind in beiden Fällen dieselben. Nun mussten sich der 27-Jährige aus Rain und der 23-Jährige aus dem Lechgebiet vor dem Schöffengericht in Nördlingen verantworten.

