Mann aus dem Landkreis Donau-Ries erpresst Pfarrer mit Sexfotos

Plus Ein äußerst pikanter Fall hat das Amtsgericht Nördlingen beschäftigt. Angeklagt war ein 41-Jähriger. Er hatte ein Verhältnis mit einem Pfarrer und hat diesen erpresst.

Ein Mann aus dem Donau-Ries-Kreis hat einen Pfarrer erpresst, mit dem er ein intimes Verhältnis hatte. Der pikante Fall beschäftigte nun das Amtsgericht Nördlingen. Der Angeklagte wollte sich zunächst aus der Sache rausreden. Doch die Beweislast war erdrückend - unter anderem deshalb, weil ein Kripobeamter durch Zufall zum Zeugen wurde.