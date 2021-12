Mann betrügt beim Tanken beim Wechselgeld

Ein Mann aus einer Juragemeinde hat versucht, beim Tanken zu betrügen. Er forderte mehr Restgeld heraus, als ihm zustand. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige.

In einer Tankstelle im Zuständigkeitsbereich der PI Donauwörth hat wohl am Nikolaustaug ein augenscheinschlicher Wechselbetrug stattgefunden. Ein unbekannter Mann erschien im Verkaufsraum, um seine Tankfüllung in Höhe von 35,40 Euro bar zu bezahlen. Der Mann übergab der Kassiererin einen 50 Euro-Schein und diese händigte das Wechselgeld in Höhe von 14,60 Euro aus.

Der Mann hat versucht, beim Tanken zu betrügen

Nach dem Schließen der Kassenschublade bestand der Mann darauf, dass er mit einem 100-Euro-Schein gezahlt hatte. Die 41-jährige Kassenkraft war gutgläubig und zahlte weitere 50 Euro Restgeld heraus. Anhand des benutzten Kfz-Kennzeichens konnte ein Mann aus einer Juragemeinde ermittelt werden. Gegen diesen läuft nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren. (AZ)