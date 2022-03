Landkreis Donau-Ries

Kriminalität im Donau-Ries-Kreis: Mehr Fälle von Kinderpornografie

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd endete im November 2021 am Rieder Tor in Donauwörth. Dort stellte die Polizei einen Serieneinbrecher.

Plus Die Zahl der Straftaten ist 2021 im Landkreis Donau-Ries im Vergleich zu anderen Gegenden gestiegen. Einige Verfahren beschäftigen die Polizei gewaltig.

Von Wolfgang Widemann

Während in Bayern und im nördlichen Bezirk Schwaben die Kriminalität im vorigen Jahr zurückgegangen ist, verzeichnet die Polizei im Donau-Ries-Kreis einen gegenläufigen Trend. 3903 Fälle haben die Ermittlerinnen und Ermittler registriert und abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber 2020 einen Anstieg von 5,4 Prozent. Während Diebstähle seltener wurden und die Zahl der Einbrüche auf niedrigem Niveau blieb, gab es in anderen Bereichen eine negative Entwicklung. Was den Beamtinnen und Beamten mächtig Arbeit machte, war eine Reihe von spektakulären Verbrechen, die zum Teil bundesweit für Schlagzeilen sorgten.

