Mehr Menschen in der Region um Donauwörth stehen in Arbeit

Trotz widriger Bedingungen steigt die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs im Landkreis Donau-Ries. Woran das liegt.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Donau-Ries steigt im September leicht an. Derzeit liegt sie bei 2,2 Prozent, im Vormonat waren es 2,1 Prozent. Vor einem Jahr betrug die Arbeitslosenquote 2 Prozent. Derzeit sind 1752 Menschen ohne Arbeit gemeldet. Das sind 44 mehr als vor einem Monat und 124 mehr als vor einem Jahr. 301 Arbeitslose besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Trotz schwierig werdender Bedingungen nimmt die Beschäftigung in der Region aber weiter zu. Nach den neuen Beschäftigungsdaten stieg im Landkreis die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten von März 2021 auf März 2022 um 882 (+1,4 Prozent). In diesem Monat haben ehemalige Schüler und Schülerinnen und Studierende eine Ausbildung oder Beschäftigung angetreten und meldeten sich deshalb aus der Arbeitslosigkeit ab. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth: "Die Arbeitgeber suchen weiter intensiv nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften. Die freien Stellen der Zeitarbeitsfirmen waren in diesem Monat rückläufig."

Ukrainische Geflüchtete in Vorbereitung für den Arbeitsmarkt

Mittlerweile sind mehr Arbeitslose beim Jobcenter gemeldet als bei der Agentur für Arbeit. Bei der Arbeitsagentur ist der Bestand an Arbeitslosen aktuell im Vergleich zum August um 11 auf 816 (minus 219 zum Vorjahresmonat) gesunken. Im Jobcenter Donau-Ries stieg die Arbeitslosenzahl zum Vormonat um 55 auf 936 Personen (Vorjahresmonat plus 343).

Seit dem 1. Juni 2022 haben geflüchtete Menschen aus der Ukraine Anspruch auf Leistungen nach Hartz IV. "Viele Geflüchtete aus der Ukraine besuchen bereits einen Sprach- oder Integrationskurs. Während dieser Zeit gelten sie als arbeitssuchend", erklärt Richard Paul. "Grundsätzlich ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit, beziehungsweise die gestiegene Anzahl der bei den Jobcentern gemeldeten Personen, insbesondere mit der Betreuung der ukrainischen Geflüchteten zu erklären."

Unternehmen nutzen auch weiterhin Kurzarbeit, um ihre Beschäftigten zu halten. Allerdings kamen im August keine weiteren hinzu. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch, auch wenn die Stellenmeldungen im September nur geringfügig über dem Vormonatsniveau liegen. Von den Arbeitgebern wurden 238 neue Arbeitsstellen gemeldet, 30 weniger als im August und 62 weniger als vor einem Jahr.

Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit im Landkreis Donau-Ries knapp 2000 freie Arbeitsstellen, bei rund 80 Prozent liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind rund 49 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.