17:00 Uhr

Meitingen-Augsburg: So läuft der Schienenersatzverkehr bei Go-Ahead

Plus Die Zugstrecke zwischen Meitingen und Augsburg ist wegen Bauarbeiten gesperrt, stattdessen fahren Busse für Go-Ahead. Wie funktioniert das? Ein Selbstversuch.

Von Helen Geyer

Die zwei Busse, die um 7.43 Uhr Pendlerinnen und Pendler von Meitingen nach Augsburg bringen, sind zwar nicht voll, aber immerhin gut besetzt. Eine Viertelstunde später kommt ein Bus aus der Gegenrichtung mit dem Ziel Meitingen an, kurz danach ein zweiter. Insgesamt steigen hier vier Passagiere aus. Der erste Eindruck am Morgen in Meitingen: Der Schienenersatzverkehr (SEV) wird genutzt, aber die Anzahl der Passagiere schwankt. Wie gut funktioniert der SEV auf der Strecke zwischen Donauwörth und Augsburg am ersten Tag und wie wird er von den Fahrgästen angenommen? Unsere Redaktion macht den Test.

