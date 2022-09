Mesner befassen sich mit Gebeten und Energiesparen

Mesner aus den katholischen Dekanaten Dillingen, Donauwörth und Nördlingen treffen sich. Verbindungsmann tritt nicht mehr an.

Über 70 Mesnerinnen und Mesner der katholischen Dekanate Dillingen, Donauwörth und Nördlingen haben sich in Maihingen zu einem gemeinsamen Tag getroffen. Dabei ging es um die Heilige Messe und um Energiesparmaßnahmen. Zudem fanden Neuwahlen statt.

Domkapitular und Diözesanpräses Monsignore Harald Heinrich zelebrierte in der Klosterkirche eine Eucharistiefeier. Anschließend ging es im Gasthaus Zur goldenen Sonne weiter. Stellvertretende Verbindungsperson Birgit Haas begrüßte ihre Kolleginnen und Kollegen und die Geistlichen. Veronika Ruf, Theologische Referentin im Fachbereich Liturgie der Diözese Augsburg, brachte den Mesnerinnen und Mesnern den Aufbau der Heiligen Messe und deren biblische Zusammenhänge näher. Die Texte des Hochgebetes könnten nicht einfach geändert werden, da sie in biblischer Sprache seien und es Gewicht habe, so Veronika Ruf. So sollte auch der Einschub des Priesters beim "Vater unser" nicht einfach weggelassen werden. Der Priester spreche bei der Wandlung für Christus und trete somit zurück. In Wein und Hostie werde Jesus dann real präsent.

Jürgen Tochtermann gibt sein Amt ab

Dass vor Gott alle Menschen gleich sind, zeigt sich laut Veronika Ruf immer wieder in den Messen (Requien) für Verstorbene. Egal, ob Papst, Bischof oder Gläubiger - alle erhielten dieselben Gebete. Dies sei auch beim Wortgottesdienst in den Sterbegebeten für Königin Elizabeth II. in England deutlich geworden. Der Wunsch an die Mesnerinnen und Mesner der Dekanate Dillingen, Donauwörth und Nördlingen, dass sie die Freude über die Messe erfahren und Zeugnis geben, mündete in das abschließende Lied "Beim letzten Abendmahle".

Verbindungsmann Jürgen Tochtermann blickte auf die vergangenen vier Jahre zurück. Er ging unter anderem auf die Einführung der Zusammenkunft im Ries ein, nachdem die Treffen vorher nur im Wechsel zwischen den Dekanaten Dillingen und Donauwörth stattgefunden hatten. Tochtermann erklärte, warum er sein Amt nun abgebe. Dies hänge zusammen mit dem Dienstende als Mesner aufgrund verschiedener Vorkommnisse in der Pfarrei und gesundheitlicher Probleme. Tochtermann dankte Diözesanleiter Klaus Probst, Cölestin Neubauer und seiner Familie für die Unterstützung. Er betonte, dass er dieses Ehrenamt gerne ausgeübt habe. Diözesanleiter Probst und Birgit Haas würdigten Jürgen Tochtermann und überreichten ihm einen Geschenkkorb sowie eine Kerze. Bei den Neuwahlen wurden dann einstimmig Birgit Haas (Laub) zur Verbindungsperson und Martin Riegler (Dillingen) zur Stellvertretung gewählt.

Probst ging auch auf die Energiesparmaßnahmen in den Kirchen ein. So solle die Beleuchtung erst kurz vor dem Gottesdienst, an sonnigen Tagen eventuell gar nicht oder nur in Teilbereichen eingeschaltet werden. Es dürfe aber daraus keine Unfallgefahr für die Gläubigen entstehen.

Eine Spendensammlung beim Mesnertag für das St.-Vinzenz-Hospiz in Augsburg brachte eine Summe von 400 Euro. (AZ)