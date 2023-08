Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Migration: Die nächsten Herbergen öffnen bald

Auf den Fluren der Ausländerbehörde im Landratsamt in Donauwörth ist derzeit viel los.

Plus Das Rainer Blumenhotel hat gerade erst als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge wiedereröffnet, da wird es schon wieder eng im Kreis Donau-Ries. Wo was geplant ist.

Von Thomas Hilgendorf

Die Zahlen beeindrucken dieser Tage in mehrfacher Hinsicht. Mit der Zahl der im Landkreis ankommenden Flüchtlinge und Asylbewerber erhöht sich die der notwendigen Herbergsplätze. Doch Wohnraum ist rar im Kreis Donau-Ries. Trotzdem konnte das Landratsamt neue Unterkünfte finden. Die dahinter steckende Arbeit gleicht derweil jener des Sisyphus.

Es ist zwar nicht der Stein, der immer wieder hinabrollt und den die berühmte Figur aus der griechischen Mythologie stets wieder bergauf wuchten muss - aber es gibt Ähnlichkeiten zu den Aufgaben von Johann Stark und Michael Dinkelmeier. Stark leitet die Ausländerbehörde am Landratsamt Donau-Ries in Donauwörth, Dinkelmeier ist dort Teamleiter. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen haben seit Monaten rappelvolle Arbeitstage. Die Zugänge, wie es im Behördendeutsch nüchtern heißt, aus den Kriegsgebieten und Krisenherden, aber auch aus schlicht und ergreifend ärmeren Landstrichen, sie kommen stetig und erinnern an die Lage während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015/16. Die schwierige Weltlage spiegelt sich einmal mehr auch lokal wider.

