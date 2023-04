Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Minderjährige Flüchtlinge: Druck auf das Jugendamt wächst

In einem Kinder- und Jugendhilfezentrum gehen unbegleitete minderjährige Geflüchtete, einen Flur entlang. Jene speziellen Betreuungsplätze fehlen mittlerweile im ganzen Land. Es herrscht ein Verdrängungswettbewerb.

Plus Die aktuelle Lage mit minderjährigen Asylbewerbern im Kreis Donau-Ries ähnelt jener, die es bereits in der Flüchtlingskrise 2015/16 gab. Der Kreisbehörde fehlt es an vielem.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Die Situation erinnert an die Krise von 2015 und 2016 - doch sie läuft bisweilen unter dem Radar, wie es scheint: An den Grenzen kommen, wie das Jugendamt Donau-Ries jüngst im Jugendausschuss des Kreises berichtete, wieder mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an. Die Behörde stehe auch deshalb mittlerweile wieder massiv unter Druck, wie Jugendamtsleiter Adelbert Singer erklärte.

Der Fachkräftemangel hat längst auch das Landratsamt Donau-Ries erreicht - und damit auch das Jugendamt. Sei es bis vor einem guten Jahr kaum ein Problem gewesen, die Stellen im hiesigen Jugendamt zu besetzen, sieht es mittlerweile ganz anders aus. Fachbereichsleiter Singer informierte, dass es sowohl an Verwaltungskräften als auch an Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern fehle. Seit einem Jahr könne beispielsweise eine Teamleiter-Stelle sowie ein wichtiger Posten für die Jugendhilfeplanung nicht besetzt werden. Die Konsequenz: Das vorhandene Personal müsse die zusätzliche Arbeit quasi "nebenbei" mitmachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen