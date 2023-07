Ministerin Melanie Huml stärkt ein Donau-Rieser Herzensprojekt

Melanie Huml macht Station in Donauwörth, um ein Vorreiterprojekt aus der Region für ärmere Weltgegenden zu unterstützen. Drei Schulen springen mit auf.

Der Schulweg war für die meisten hier kürzer als vier Stunden. Jene vier Stunden, die ein Kind im afrikanischen Tansania tagtäglich zurücklegen muss, wie Stefan Rößle am Freitag vor Schülerinnen und Schülern im Sitzungssaal des Landratsamtes in Donauwörth berichtete. Dennoch: In Afrika empfänden die Kinder den Unterricht als großes Glück, als Chance. Deswegen will der Donau-Rieser Landrat sein Herzensprojekt "1000 Schulen für unsere Welt" weiter vorantreiben. Hierfür holte er sich jetzt eine Staatsministerin als Verstärkung nach Donauwörth.

Melanie Huml ( CSU) machte am Freitagvormittag gerne einen Zwischenstopp in Donauwörth. Es ging schließlich einmal nicht um Krisen und andere politische Schlechtwetterlagen – zwar stand etwas ziemlich Ernsthaftes im Fuggerhaus auf der Agenda, aber im wahrsten Sinne des Wortes war es etwas Konstruktives. Im Zuge der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit, bei der der Landkreis Donau-Ries inzwischen bundesweit eine Vorreiterrolle spielt, präsentierte die Bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales den neuen Beitrag des Freistaats zum Projekt "1000 Schulen": 500.000 Euro investiert das Land aus dem Haushalt in den Bau neuer Schulen in Afrika.

Schulen aus Donauwörth, Rain und Wallerstein sind jetzt mit an Bord

Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Donauwörth, der Realschule Rain sowie der Grund- und Mittelschule Wallerstein waren zu dem Minister-Termin in das Landratsamt geladen. Ihre Schulen wollen ebenfalls miteinsteigen in das interkommunale Entwicklungsprojekt und den Bau dreier Schulen in Togo und im Senegal unterstützen. Gute zwei Schulstunden lang berichtet Rößle: von der Idee aus dem Jahr 2016, mitten in der sogenannten Flüchtlingskrise direkt vor Ort in den ärmeren Weltregionen zu helfen; von der Notwendigkeit, in die Bildung junger Menschen zu investieren und in deren Heimatländern Perspektiven aufzubauen. All das fange im Kleinen an. 50.000 Euro koste der Bau einer afrikanischen Schule im Schnitt. Wiederholt führt der Landrat den Vergleich zum Schulzentrum Rain an, dessen Kosten sich mittlerweile auf annähernd 50 Millionen Euro beliefen.

Bei seiner Reise nach Mosambik konnte Landrat Stefan Rößle schnell erkennen, woran es hapert vielerorts in Afrikas Schulen. Sie sind teils in einfachen Blechhütten untergebracht.

Indes sei ernst gemeinte Entwicklungszusammenarbeit etwas völlig anderes als Almosengeben. Man werde gar nicht umhinkommen, in Zukunft verstärkt auch interkommunal (also auf Gemeinde- und Regionsebene) zu kooperieren mit ärmeren Weltgegenden – zumindest, wenn man auf einem mitmenschlichen Weg Fluchtursachen bekämpfen wolle. "Wir können hier in Europa nicht alle versorgen, das schaffen wir allein nicht mehr. Wir müssen mit den Menschen zusammen Perspektiven in ihren Heimatländern aufbauen", benennt Rößle die Marschrichtung von "1000 Schulen". Schulbau, Hilfe bei der Selbstversorgung und in der Landwirtschaft, funktionierende Partnerschaften von reicheren und ärmeren Regionen. Das seien wichtige Wegmarken.

Es ist eine große Initiative geworden – irgendwie auch "made in Donau-Ries"

Die Initiative ist indessen längst keine kleine mehr: Mittlerweile wurden 217 Projekten auf drei Kontinenten in über 20 Ländern ins Leben gerufen. Allein 63 davon wurden durch private Spendengelder aus dem Kreis Donau-Ries ermöglicht. Unterstützer sind unter anderem der Deutsche Städtetag, der Landkreistag und auch der Städte- und Gemeindebund sowie Kommunen, Privatpersonen und Unternehmen. Größere Partner sind die Stiftung "Fly&Help" des Unternehmers Rainer Meutsch und die kirchliche Organisation Missio München.

Lesen Sie dazu auch

Rößle betont, dass die Spenden nicht in irgendwelchen Kanälen versickerten, sondern dass der Schulbau stets von Partnerorganisationen vor Ort beaufsichtigt werde. Zudem sollen "heimische Materialien" und lokale Firmen hierfür herangezogen werden. 123 Schulen sind bis dato komplett fertiggestellt worden – Tendenz: steigend.

Rößle: "Diese Projekte helfen auch uns"

Ministerin Huml will die Schüler unterdessen motivieren, sich auch "im Kleinen" für Hilfsprojekte starkzumachen und im Sinne der Mitmenschlichkeit und Fairness stets "etwas mehr zu tun als wir müssten". Es könne immens viel angestoßen werden, in Schulen und außerhalb. Sportvereine, die sich für ein Projekt entscheiden, selbst kleine Initiativen gründen, und, und, und ... "Der Staat lebt vom Engagement", schließt die Ministerin. In einer Fragerunde zeigen die Schüler großes Interesse an dem Themenkomplex. Es kommt dabei auch die Frage auf, warum man sich für jene weit entlegenen Regionen engagieren solle und nicht zuvorderst für die sozial Schwächeren im eigenen Lande. Huml unterstreicht, dass beides notwendig sei, und zählte reihenweise Maßnahmen zur Unterstützung ärmerer Menschen im Freistaat auf. Man brauche hierzulande ein würdiges Sozialsystem, "dort" aber ebenfalls faire Bedingungen für die Menschen. "Diese Projekte helfen auch uns", sagt Rößle, nämlich eben dann, "wenn die Menschen Perspektiven haben". Ohne mehr globale Gerechtigkeit, ohne ernst gemeinte Kooperationen seien weitere Fluchtbewegungen eine realistische Konsequenz.