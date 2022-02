Landkreis Donau-Ries

07:00 Uhr

Mit Hochdruckreiniger oder Metallplatte: Schlimme Betriebsunfälle im Donau-Ries

Plus Etwa 1500 Arbeitsunfälle passieren jedes Jahr im Landkreis Donau-Ries. Oft haben sie gravierende Folgen - und enden manchmal sogar tödlich.

Von Wolfgang Widemann

Oft ist es nur eine kleine Unachtsamkeit, manchmal eine Verkettung unglücklicher Umstände oder einfach nur Nachlässigkeit. Bei der Arbeit kann schnell ein Unfall passieren. So geschehen in dieser Woche in einer Fabrik in Rain. Da zog sich ein Handwerker, der mit einem Hochdruckreiniger eine Anlage von Kalkablagerungen säuberte, lebensgefährliche Verletzungen zu. Was genau passierte und was die Gründe dafür waren, müssen Polizei und Berufsgenossenschaft erst noch herausfinden. Tatsache ist, dass im Donau-Ries-Kreis statistisch gesehen täglich mehrere kleinere und größere Betriebsunfälle passieren. Viele der Unglücke gehen glimpflich ab, doch immer wieder sind die Folgen gravierend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen