Mit Kneipp'schen Tipps in die Erkältungszeit

Welche alten Hausmittel gibt es, um das Immunsystem zu stärken? Der Kneippverein Donauwörth hat ein paar Vorschläge nach der Gesundheitslehre Sebastian Kneipps.

Hausmittel wurden einst von Generation zu Generation weitergegeben, das Wissen darüber ist aber durch die Jahrhunderte mitunter verloren gegangen. Der Kneippverein Donauwörth will durch ein paar Tipps an sanfte, natürliche Methoden zur Erhaltung der Gesundheit erinnern, die im Alltag leicht umzusetzen sind.

Warum eignen sich die Kneippschen Naturheilverfahren, um Erkältungskrankheiten vorzubeugen? Die Gesundheitslehre nach Sebastian Kneipp vereint fünf verschiedene Naturheilverfahren mit vielfältigen Möglichkeiten, den Körper gegen Erkältungskrankheiten abzuhärten. Hier sind vor allem die Kneippschen Kaltwasseranwendungen zu nennen, wie Wassertreten oder die Kneippschen Güsse.

Welche Bedeutung hat das Schlafen? Es ist wichtig, das Immunsystem zu stärken, damit sich der Körper selbst vor Krankheiten schützt. Durch genügend Schlaf findet der Körper die nötige Auszeit, um Abwehrkräfte zu generieren. Deshalb schützt frühes Zubettgehen vor Effektanfälligkeit. Durch ausreichend Schlaf kann das Infekt-Risiko deutlich gemindert werden. Für gesunden Schlaf empfiehlt Sebastian Kneipp kühle Temperaturen in ungeheizten Räumen.

Kalt-Warm-Wechsel stärkt das Immunsystem. Welche Möglichkeiten gibt es? Den deutlichsten Warm-Kalt-Wechsel bieten Saunagänge. Durch wöchentliche Saunagänge und zusätzliche Kneippsche Kaltwasseranwendungen sollte man für die Wintermonate gewappnet sein. Der gewünschte Abhärtungseffekt wird nicht durch die Hitze, sondern durch die folgende Abkühlung erzielt. Diese sorgt für die Stabilisierung des Blutdrucks und des Herz-Kreislauf-Systems.

Und wenn doch eine Erkältung auftritt? Bei leichten Verlaufsformen sind naturheilkundliche Behandlungen mit Heilkräutern, Wickeln und Dampfinhalationen teilweise wirksamer als chemische Arzneimittel. Freilich unterscheidet sich die optimale Behandlung je nach Phase der Erkältung und den vorherrschenden Beschwerden – es gibt kein Mittel für alle Fälle.

Lesen Sie dazu auch

Was kann man selbst tun? Vor Kneipp-Anwendungen sollte man erst mit dem Arzt sprechen. In der Frühphase einer Erkältung kann ein warm-heißes Bad mit ätherischen Ölen helfen. Bei verstopfter Nase und Nebenhöhlenstauung ist das Einatmen von Minzöl sehr hilfreich (Vorsicht bei Kleinkindern!). Bei Heiserkeit und Reizhusten hilft ein Schutzfilm aus Schleimstoffen, die in Tees, Bonbons und Säften aus etwa Eibisch, Spitzwegerich und Isländisch Moos enthalten sind. Heiße Milch mit Honig, Kräutertees mit Fenchel, Anis, Pfefferminze und mehr helfen bei Husten und Bronchitis, aber auch Brust- und Halswickel. Zur Fiebersenkung gibt es Wadenwickel oder schweißtreibende Tees mit Linden- oder Holunderblüten.

Welche erprobten Hausmittel gibt es sonst noch? Egal, ob Dampfbäder mit Kamille, Hühnersuppe bei Erkältungen, Heublumensäcke, Zwiebelwickel bei Ohrenschmerzen oder Kohlwickel bei Gelenkschmerzen – die Bandbreite natürlicher Heilverfahren ist vielfältig. Erwähnt werden muss aber, dass aufgrund fehlender Studien die moderne Medizin die alten Hausmittel nicht richtig in der Praxis berücksichtigen kann. (AZ)