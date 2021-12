Mobilfunk: Wo im Landkreis wirklich die Funklöcher sind

Plus Das Mobilfunknetz im Landkreis Donau-Ries ist löchrig. Neueste Messungen haben bestätigt, dass die bisherigen Berechnungen nicht überall stimmen.

Bereits vor der Corona-Pandemie gab es Begriffe wie 2G und 3G. Allerdings ging es dabei in der Regel um das Thema Mobilfunk. Dieser ist ein wichtiger Aspekt der modernen Infrastruktur - natürlich auch im Landkreis Donau-Ries. Wobei der aktuelle Stand der Technik eher 4G heißt und die Zukunft bei 5G liegen wird. Aber wie gut (oder schlecht) ist die Region aktuell versorgt?