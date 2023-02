Landkreis Donau-Ries

vor 48 Min.

Muss der Landkreis Donau-Ries bald Corona-Bußgelder zurückzahlen?

Leere, nächtliche Gassen: Das war, wie hier in Wemding, in den Corona-Jahren ein häufiger Anblick.

Plus Über 200.000 Euro an Corona-Bußgeldern wurden im Landkreis Donau-Ries verhängt. Manche der Bestraften dürfen auf eine Rückzahlung hoffen.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Sie scheinen heute wie eine längst vergangene, fast vergessene Zeit, die Wochen im ersten Corona-Lockdown, in denen Bayern besonders strenge Regeln hatte. Einige Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Donau-Ries dürften das Frühjahr 2020 aber noch genau in Erinnerung haben. Sie haben als Andenken einen Bußgeldbescheid. 203 davon gab es zwischen 1. und 19. April 2020 im Donau-Ries-Kreis wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre. Im Schnitt mehr als zehn am Tag. Aber das bayerische Sondermodell der Ausgangssperre, das Verbot, die Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen, war nicht verhältnismäßig. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht. Wie bekommen die zu Unrecht Bestraften ihr Geld zurück?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen