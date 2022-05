N-Ergie überprüft Stromleitungen mit Helikopter

350 Kilometer Stromleitungen in Nordschwaben und Mittelfranken kontrolliert der Stromversorger N-ergie aus der Luft

Der Stromversorger N-ergie überprüft sein Leitungsnetz mithilfe eines Hubschraubers. Dieser ist von Freitag, 6. Mai, an auch im nördlichen Donau-Ries-Kreis im Einsatz. Unter anderem in folgenden Kommunen und deren Ortsteilen ist der Helikopter unterwegs: Auhausen, Ehingen am Ries, Hainsfarth, Megesheim, Oettingen, Polsingen und Wolferstadt. Geflogen wird nur bei klaren Sichtverhältnissen. Witterungsbedingt kann sich die Überprüfung deshalb zeitlich verzögern. Durch den Einsatz des Hubschraubers kommt es in den zu kontrollierenden Bereichen zu Lärm und Abwind. Die Firma bittet die Betroffenen um Nachsicht. Die Flüge werden in einer niedrigen Höhe (etwa 15 Meter) durchgeführt und sind mit dem Luftamt Nordbayern abgestimmt.

Auch Drohnen hat N-ergie im Ries im Einsatz

Insgesamt überprüft die N-ergie Netz GmbH bei der Aktion rund 350 Kilometer Stromleitungen in Nordschwaben und Mittelfranken. Das Unternehmen kontrolliert seine Freileitungen regelmäßig vom Boden sowie aus der Luft: Bei Hoch- und Mittelspannungsleitungen sind neben Drohnen auch Hubschrauber im Einsatz. Schwachstellen an Masten, Isolatoren und Leiterseilen können laut Pressemitteilung so frühzeitig erkannt und beseitigt werden. Gleichzeitig dient die Leitungsbefliegung dazu, die gesamte Leitungstrasse und den Bewuchs in diesem Bereich zu überprüfen. (AZ)