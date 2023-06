Landkreis Donau-Ries

vor 35 Min.

Nach Unwetter im Donau-Ries-Kreis: Wieso gibt es oft falschen Alarm?

Fehlalarme, wie hier vor zwei Jahren am Heilig-Kreuz-Komplex in Donauwörth, gibt es im Landkreis Donau-Ries häufig.

Plus Die Feuerwehr rückt bei Unwettern öfter aus als nötig, auch diese Woche. Der Grund: Fehlalarme. Donauwörths Stadtbrandmeister erklärt, wie sie zustande kommen.

Mehr als ein Dutzend Mal rückte die Polizei Donauwörth am Mittwoch wegen umgeknickter Bäume, herabgefallener Äste, sowie sonstigen Gegenständen auf den Straßen aus. Am Donnerstag war das Ries dran: Bäume stürzten um, einer wurde sogar gespalten. Auch die Feuerwehren waren Mitte der Woche im Dauereinsatz. Als die Brandbekämpfer am Mittwoch zum Landratsamt in Donauwörth ausrückten, stellte sich dort aber heraus: Fehlalarm. Ähnlich verlief ein Einsatz in der Zirgesheimer Straße. Donauwörths Stadtbrandmeister Thomas Stecker erklärt, wieso Brandmeldeanlagen häufig anschlagen, obwohl es gar nicht brennt - und wann solche Situationen für Einsatzkräfte besonders ärgerlich sind.

Insgesamt werde nur ein Bruchteil der Alarme von Brandmeldeanlagen durch Ernstfälle ausgelöst. "Wir sehen das sachlich", sagt Stadtbrandmeister Thomas Stecker. Wenn kein Mensch etwas für den Fehlalarm könne, dann sei das eben so. "Die Ursachen können mannigfaltig sein." Staub, der vom Wind aufgewirbelt und in eine Halle getragen werde, könne dort etwa den Alarm auslösen, wenn er von der Meldeanlage für Rauch gehalten werde.

