Nebel am Morgen: Donauwörther Polizei gibt vier Tipps für sicheres Fahren

Plus Im Landkreis Donau-Ries gehört der Nebel zum Herbst. Besonders im Straßenverkehr aber kann er auch zur Gefahr werden. Die Polizei Donauwörth hat vier Tipps.

Dichter Nebel auf Straßen, zwischen Häusern und Wälder: Der Herbst kommt mit großen schritten und damit in der Region zwangsläufig auch der Nebel. Sie vielen Flüsse wie etwa Donau, Lech und Wörnitz sorgen für die getrübte Sicht - im Straßenverkehr eine echte Gefahr. Pünktlich zu den ersten Nebeltagen gibt die Polizei Donauwörth deshalb wertvolle Hinweise für Autofahrer.