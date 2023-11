Neue Aufgabe für MdL Wolfgang Fackler

Der Abgeordnete ist nun Bürgerbeauftragter der Staatsregierung.

CSU-Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler hat diesem Ereignis mit einiger Spannung entgegengesehen: dem Tag, an dem Ministerpräsident Markus Söder sein Kabinett bildet. Vier Wochen nach der bayerischen Landtagswahl hat der Landesvater nun am Mittwoch die Mitglieder seiner Partei präsentiert, die dem neuen Regierungsteam angehören. Wolfgang Fackler ist nicht unter den Staatssekretären oder gar Ministern, obwohl "mein Name mit im Lostopf gewesen ist", wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagte. "Ich war einer von zwei aus Schwaben, die im Gespräch waren", so Fackler. Ist er enttäuscht, dass es nicht geklappt hat? "Jeden Tag geht die Sonne auf", so Facklers augenzwinkernde Antwort.

"Diese Aufgabe hat was mit Bürgernähe zu tun", freut sich Fackler

Der Donau-Rieser Landespolitiker ist auch nicht gänzlich leer ausgegangen. Er wurde am Mittwochnachmittag zum Bürgerbeauftragten der Staatsregierung bestellt. In dieser neuen Funktion hat er acht bis neun Mitarbeiter unter sich und bearbeitet Bürgeranliegen, die an die Staatsregierung herangetragen werden. "Der Bürgerbeauftragte unterstützt Sie, wenn Sie Schwierigkeiten in der Kommunikation oder im Umgang mit Behörden und Ämtern haben", so heißt es auf der Homepage der Bayerischen Staatsregierung. "Ich freue mich auf diese Aufgabe", so Fackler, "sie hat etwas mit Bürgernähe zu tun."