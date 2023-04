Neue Unterstützung bei der Betreuung im Kreis Donau-Ries

Die Reform des Betreuungsrechts hat auch Auswirkungen auf die Hilfseinrichtungen vor Ort. Wo und wie es bald mehr Hilfe geben soll.

Am 1. Januar dieses Jahres trat die Reform des Betreuungsrechts in Kraft – sie soll zu einer weiteren Stärkung des Selbstbestimmungsrechts der betreuten Menschen beitragen sowie zugleich die Qualität der rechtlichen Betreuung verbessern.

Das neue Betreuungsrecht fördert unter anderem die Anbindung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern an Betreuungsvereine. Betreuende Angehörige können künftig mit einem anerkannten Betreuungsverein eine Vereinbarung über eine Begleitung und Unterstützung abschließen. Ehrenamtliche Betreuungspersonen ohne familiäre Beziehung oder persönliche Bindung dürfen in der Regel nur noch bestellt werden, wenn sie eine solche Vereinbarung nachweisen können.

Durch diese Neuerungen solle sichergestellt werden, wie der SKM Donau-Ries mitteilt, "dass die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer eine konstante, kompetente Beratung und Unterstützung erfahren". Vor diesem Hintergrund wird auch die Informations- und Schulungspflicht der Betreuungsvereine gestärkt sowie verbindliche Qualitätsstandards eingeführt.

Flächendeckende Unterstützung für ehrenamtliche Betreuer im Kreis Donau-Ries

Bereits im letzten Jahr bildete die Betreuungsstelle des Landratsamtes Donau-Ries zusammen mit den Betreuungsvereinen der SKM Donau-Ries – Katholischer Verband für soziale Dienste in Donauwörth – und dem Caritasverband für den Landkreis Donau-Ries mit Sitz in Nördlingen und Donauwörth eine Arbeitsgruppe und entwickelte ein entsprechendes Konzept. Darüber hinaus wurde eine verbindliche Kooperationsvereinbarung geschlossen, um die neuen Aufgaben gemeinsam strukturiert angehen und bewältigen zu können. Ziel der Kooperation ist es demnach, eine flächendeckende Unterstützung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer im Landkreis Donau-Ries sicherzustellen.

Über Angebote wie Vorträge, Seminare und Workshops sollen diese angeleitet und in ihre verantwortungsvolle Aufgabe eingeführt werden. Ansprechpartner im südlichen Landkreis ist der SKM Donau-Ries, der Caritasverband Donau-Ries ist für den nördlichen Landkreis zuständig.

Eine erste gemeinsame Veranstaltung der drei Kooperationspartner fand am Wochenende am Spiel-, Sport-, Gesundheitstag im Rahmen des Host Town Projekts in Oettingen statt. (AZ)

Weitere Informationen: SKM Donau-Ries, Telefon: 0906/29994922, E-Mail: betreuungsverein@skm-donau-ries.de. Caritasverband Donau-Ries, Telefon 00906/709207-23, E-Mail: service@caritas-donau-ries.de. Betreuungsstelle des Landratsamtes Donau-Ries, Telefon 0906/74-473, E-Mail: betreuungsstelle@lra-donau-ries.de