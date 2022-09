Neuer Impfstoff gegen Corona ist nun auch im Donau-Ries-Kreis verfügbar

Die auf die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoffe gibt es jetzt in den Impfzentren Donauwörth und Nördlingen. Deren Öffnungszeiten werden ausgeweitet.

Das Landratsamt Donau-Ries und der BRK-Kreisverband Nordschwaben informieren darüber, dass nach Zulassung durch die Europäische Kommission seit Anfang dieser Woche die an die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna in den beiden Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen zur Verfügung stehen. Die neuen Impfstoffe werden ab sofort auch im Rahmen der mobilen Impfaktionen angeboten.

Des Weiteren wird auf die Aktualisierung der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zu Auffrischungsimpfungen hingewiesen, wonach der zweite „Booster“ nun bereits für Personen ab dem Alter von 60 Jahren (bisher ab 70) sowie Personen im Alter ab fünf Jahren mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung empfohlen wird.

Impfung gegen das Coronavirus: Wann man sich "boostern" lassen soll

Die (zweite) Auffrischungsimpfung soll in einem Mindestabstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis oder Corona-Infektion durchgeführt werden. In begründeten Einzelfällen kann der Abstand auf vier Monate verringert werden. Eine Beratung zur individuellen Impfempfehlung erhalten Bürgerinnen und Bürger weiterhin direkt in den Impfzentren oder bei Ihrem Hausarzt.

Weitere Informationen rund um die Auffrischungsimpfung und deren hohe Bedeutung für die Bekämpfung der Pandemie – gerade in der bevorstehenden kalten Jahreszeit – können auch der Homepage der aktuellen Impfkampagne des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege unter www.na-sicher.bayern entnommen werden.

So lange haben die Impfzentren im Donau-Ries-Kreis geöffnet

Zur Vorbereitung auf eine steigende Nachfrage nach Impfungen im Herbst werden zudem die Öffnungszeiten der Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen wieder ausgeweitet – diese sind ab Montag, 19. September, bis auf Weiteres jeweils von Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 16 Uhr.

Eine Registrierung und Terminbuchung im Internet unter impfzentren.bayern/citizen oder telefonisch unter der Nummer 0906/746680 wäre wünschenswert. Impfungen auch ohne vorherige Terminvereinbarung sind laut Landratsamt Donau-Ries aber selbstverständlich weiterhin möglich. (AZ)