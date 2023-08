Nico Ach wirft Landrat Rößle "populistischen Wahlkampf" vor

Die Kreistagsfraktion Grüne/Frauen/Linke ärgert sich über Aussagen bezüglich der Flüchtlinge aus der Ukraine. Migranten seien zudem wichtig für die Wirtschaft.

Die Fraktion Grüne/Frauen/Linke im Kreistag will sich in einer Sonder-Fraktionssitzung mit den Herausforderungen und den Fakten zum Thema Geflüchtete im Landkreis beschäftigen. Hintergrund ist laut einer Pressemitteilung der Fraktion eine Aussage von Landrat Stefan Rössle in der vergangenen Kreistagssitzung, Geflüchteten aus der Ukraine würden auch wegen der Sozialleistungen nach Deutschland kommen. Dem widersprach Fraktionsvorstand Nico Ach bereits im Plenum deutlich und will dies nicht stehen lassen: „Wir stehen schon immer für Transparenz, dazu gehört es, Zusammenhänge zu erklären. Wer insbesondere bei Geflüchteten aus der Ukraine den Krieg nicht klar als wahren Grund benennt, sondern die Sozialleistungen als Ursache darstellt, dem geht es nicht um Information, sondern um populistischen Wahlkampf.“

Die Fakten seien wesentlich komplexer, wie das Beispiel Kindergeld zeige. Dieses werde zwar ausgezahlt, so die Pressemitteilung weiter, aber beim Bürgergeld eben wieder angerechnet. Diese Tatsache sei den Presseberichten so nicht zu entnehmen. Ebenso werde nicht benannt, dass Länder wie Polen und Tschechien mehr Flüchtlinge (Polen absolut und Tschechien pro Einwohner) als Deutschland aufgenommen hätten, trotz geringerer Sozialleistungen.

Ach betont, dass in der gleichen Kreistagssitzung durch eine Studie des Landkreises herausgearbeitet wurde, welche essentielle Bedeutung die Einbindung von Migrantinnen und Migranten auf dem Arbeitsmarkt für unsere Gesellschaft habe. „Es ist falsch, dass Migrantinnen und Migranten nicht in die Rentenversicherung einzahlen. Kaum ein deutsches Krankenhaus und die gesamte Pflege würde ohne Migrantinnen und Migranten in der Belegschaft noch funktionieren“, führt Ach weiter aus. Er kritisiert auch das Fehlen einer geeigneten Sitzungsvorlage und die fehlende Einbindung des Kreistages bei den relevanten Fragen und Entscheidungen. Deshalb werde die Fraktion Grüne/Frauen/Linke entsprechende Anträge stellen und auch nach dem Landtagswahlkampf für echte Transparenz bei diesem Thema sorgen. (AZ)