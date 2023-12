Landkreis Donau-Ries/Dillingen

Nordschwabens Landwirte kochen vor Wut: "Nun reicht's!"

Zur Protestkundgebung trafen sich knapp 200 Landwirte und Landwirtinnen aus ganz Nordschwaben in Donauwörth.

Plus Bei einer Demonstration in Donauwörth gehen rund 200 Teilnehmende mit der Bundesregierung wegen deren Sparkurs hart ins Gericht. Was ihre Forderungen sind.

Von Barbara Würmseher

Die knapp 200 Bäuerinnen und Bauern aus ganz Nordschwaben, die am Freitagvormittag nach Donauwörth zur Demonstration gekommen sind, haben eines gemeinsam: Rein äußerlich sind sie diszipliniert und halten sich an die Spielregeln dieser Kundgebung. Doch innerlich kochen sie vor Wut: "Man trägt viel auf unserem Rücken aus, aber nun reicht's!", "Was jetzt gerade passiert, ist Irrsinn hoch vier" und "Diese Entscheidungen treffen uns wirklich ins Mark", sagen sie.

Und sie gehen hart mit der Bundesregierung ins Gericht: "Wir wollen nicht die Leidtragenden einer verfehlten Finanzpolitik sein", klagt Klaus Beyrer, Kreisobmann des Bauernverbands Dillingen, an. "Dort sitzen unfähige Dilettanten, die über Gelder entscheiden, die der Allgemeinheit gehören." Sein ausdrücklicher Weihnachtswunsch nach Berlin: "Treten Sie zurück, meine Damen und Herren der Ampelkoalition, Sie können es schlicht und ergreifend nicht!"

