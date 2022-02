Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Zahl der tödlichen Unfälle im Kreis Donau-Ries ist so niedrig wie noch nie

Plus Die Unfallbilanz im Kreis Donau-Ries für 2021 zeigt: Die Polizei war selbst in mehreren Karambolagen verwickelt. Es gibt auch erfreuliche Entwicklungen.

Von Wolfgang Widemann

Die Corona-Pandemie hatte im Donau-Ries-Kreis auch im vorigen Jahr eine positive Seite: Die Zahl der Verkehrsunfälle blieb weiter relativ niedrig. Was noch erfreulicher ist: Es gab weniger Schwerverletzte. Zudem passierten auf den Straßen so wenige tödliche Unglücke wie noch nie - sofern man überhaupt diesen Begriff verwenden kann. Denn von den drei Karambolagen, die Menschenleben forderten und in die Unfallstatistik der Polizei eingingen, entwickelte sich eine zu einem Kriminalfall.

