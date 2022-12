Nur wenige Kommunen im Landkreis Donau-Ries wären für einen Blackout gerüstet

Eine gespenstische Atmosphäre herrschte am Abend des 27. März 2019 in Wemding: Für rund sechs Stunden war der Strom in der Stadt weg. Für ähnliche Fälle gerüstet zu sein, ist Aufgabe der Kommunen im Landkreis Donau-Ries.

Foto: Birzele (Archivfoto)