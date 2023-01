ÖDP Donau-Ries stellt Kandidaten für Landtag und Bezirk auf

Die Kandidaten der ÖDP aus dem Landkreis stehen fest: Johannes Thum aus Donauwörth und Matthias Fritzsche aus Hainsfarth treten an.

Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) hat im Stimmkreis Donau-Ries die Weichen für die Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober gestellt: Bei der Aufstellungsversammlung wählten die stimmberechtigten Mitglieder erneut Johannes Thum, aus Donauwörth zum Landtagsdirektkandidaten. Er war bereits 2018 angetreten. Gleiches gilt für den Direktkandidaten für den Bezirkstag: Matthias Fritzsche aus Hainsfarth/Steinhart wird ebenfalls erneut antreten.

Johannes Thum von der ÖDP kandidiert für den Bayerischen Landtag

Johannes Thum ist 64 Jahre alt, Energieberater in Altersteilzeit, Vater von drei erwachsenen Kindern, Stadtrat in Donauwörth und seit über 20 Jahren ÖDP-Kreisvorsitzender: „Gerade die Kernthemen der ÖDP als wertkonservative, ökologisch ausgerichtete und familienorientierte Partei sind in einer sich dramatisch verändernden Welt aktueller und gefragter denn je", ist er überzeugt. Er wagt es auch, ein Wort in den Mund zu nehmen, das andere in der Politik ängstlich vermeiden: „Weniger ist mehr“, für einen bescheideneren und nachhaltigen Lebenswandel. Ehrenamtlich ist er im Vorstand des Umweltschutz-Vereins Transition Town Donauwörth und im Kreisverband des allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) engagiert.

Matthias Fritzsche, 47-jähriger Krankenpfleger, ist bereits seit über acht Jahren für die ÖDP im Kreistag und Gemeinderat. Die Themen des Bezirks, Soziales und Kultur sind ihm aus beruflichen, privaten und ehrenamtlichem Engagement hinreichend bekannt. Er arbeitet seit 25 Jahren auf der Intensivstation in Nördlingen und wohnt mit seiner Frau und seinem Sohn in einem denkmalgeschützten Haus in Steinhart, welches sie zusammen über Jahre behutsam saniert haben und dafür mehrere Denkmalpreise erhalten haben. Weiter trägt er im Kirchenvorstand, im Freundeskreis Synagoge Hainsfarth und in der Nahwärmegenossenschaft Steinhart Verantwortung. (AZ)

