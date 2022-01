Landkreis Donau-Ries

vor 16 Min.

Omikron: Wie gut sind die Behörden im Kreis Donau-Ries gerüstet?

Plus Die hoch ansteckende Corona-Variante ist auf dem Vormarsch. Die Betriebe mit kritischer Infrastruktur müssen sich vorbereiten. Was jetzt deren Schritte sind.

Von Thomas Hilgendorf

Viele Dinge erscheinen stets so selbstverständlich - egal, ob in oder außerhalb einer Pandemie: Das Wasser fließt, je nach Wunsch, warm oder kalt aus dem Hahn, der Strom kommt aus der Steckdose - im Homeoffice ebenso wie im Büro oder an der Werkbank, und die Feuerwehr kommt wenn's brennt. Die Virusvariante Omikron, die langsam aber sicher das Corona-Kommando im Land übernimmt, bereitet indes den Einrichtungen, die für jene kritische Infrastruktur zuständig sind, bisweilen Sorge und Kopfzerbrechen. Wie läuft die grundlegende Versorgung weiter, wenn aufgrund des wohl stark erhöhten Ansteckungsgrades der Mutation zu viele Mitarbeitende in Quarantäne oder infiziert sind?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

