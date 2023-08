Parkscheibe im Auto: Warum die Polizei Blau mag und Pink nicht

In Wemding hatte eine Frau eine Farb-Diskussion mit den Ordnungshütern. Verkehrsexperte Stephan Roßmanith schildert, was da los war und gibt weitere Tipps.

Eine sichtlich aufgebrachte Autofahrerin in Wemding versteht die Welt nicht mehr: Sie hat ihren Wagen in bester Absicht abgestellt und per Parkscheibe ihre korrekte Ankunftszeit gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe dokumentiert. Doch als sie zurückkehrt, kommt es zur Konfrontation mit der Polizei. Ein Beamter weist die Frau freundlich auf den Paragrafen 42 (Anlage 3) der Straßenverkehrsordnung hin. Dieser regelt detailliert, wie eine deutsche Parkscheibe auszusehen hat: Signalblau, elf Zentimeter breit und 15 Zentimeter hoch. Ja, selbst die Schriftart darf nicht dem Zufall überlassen bleiben. Und Werbung auf der Vorderseite ist verboten. Einzige Ausnahme ist eine elektronische Parkscheibe mit entsprechender Zulassung.

Was bei der Autofahrerin im Wagen liegt, sieht allerdings ganz anders aus: Es ist eine pinkfarbene Parkscheibe mit dem Aufdruck "Bin shoppen". Freundinnen haben sie ihr geschenkt. Die Autofahrerin hat kein Verständnis für ein Gesetz, das einen derartigen Gebrauchsgegenstand zwangsweise vereinheitlicht, und tut dies gegenüber der Polizei auch lautstark kund.

Die Rückseite der Parkscheibe offenbart, worum es geht

Um die Aufregung aus der Situation zu nehmen, bittet der Beamte die Frau, ihre Scheibe einmal kurz umzudrehen. Das tut sie denn auch und staunt nicht schlecht. Denn auf der Rückseite steht in Fettdruck der Hinweis: „Achtung Scherzartikel! Nicht für den Gebrauch im Straßenverkehr zugelassen“.

Der Polizist spricht der nun doch etwas kleinlauten Zeitgenossin eine mündliche Verwarnung aus. Verbunden damit hat er eine Bitte: Da sie sich nun 20 Euro Verwarnungsgeld gespart habe, könne sie diese doch in eine ordnungsgemäße Parkscheibe investieren.

Szenen wie diese gibt es im Polizeialltag häufig, denn Verkehrsregeln sind oft knifflig. Themen, nach denen Hauptkommissar Stephan Roßmanith oft gefragt wird, sind unter anderem auch die folgenden:

Muss ich meinen Hund im Auto sichern? Laut Gesetz ist ein Haustier als Ladung definiert. Und als solche muss auch ein Tier vor Beginn der Fahrt ordnungsgemäß gegen Verrutschen gesichert werden. Schließlich kann es zu plötzlichen Ausweich- oder Bremsmanövern kommen. Zum Sichern eignet sich eine Hundebox oder ein spezieller Anschnallgurt. Manche Autos haben auch ein separates Abteil im Kofferraum. Roßmanith sagt: "Viel wichtiger als die polizeiliche Ahndungshöhe von mindestens 35 Euro ist, dass nicht nur Fahrer und Mitfahrer, sondern auch alle Haustiere an Bord gesund an ihrem Ziel ankommen."

Der Verkehrssachverständige für den Landkreis hat einen Fall in Erinnerung, der unlängst am „Hubschrauberkreisel“ in Donauwörth passierte. Der Hund saß auf dem Schoß des Fahrers hinter dem Lenkrad, schaute aus dem geöffneten Fahrerfenster und ließ bei sommerlichen Temperaturen die Zunge im Wind wedeln. Auf die mangelhafte Sicherung hingewiesen, erwiderte das Frauchen lachend: „Der darf alles. Der kann nicht in einer Box sitzen. Der muss immer gucken“. Die Polizei appellierte eindringlich an die Vernunft der Halterin, denn immer wieder kommt es genau bei solchen Situationen dazu, dass ein Haustier bei einem Unfall stirbt. "Für den Beifahrersitz gilt übrigens dasselbe", weist Roßmanith hin.

Tempo 30 an einer Schule – gilt diese Regelung auch in den Ferien? "Ja!", sagt Stephan Roßmanith. "Es kann Verkehrsteilnehmern nicht selbst überlassen werden, wann sie sich für welche Geschwindigkeit entscheiden. Weitere Zusatzschilder mit Feriendaten oder sonstigen Angaben würden zudem dazu führen, dass die wenigsten Menschen diese im Vorbeifahren noch korrekt erfassen können." Zudem wisse nicht jeder Autofahrer, wann in welchem Ort Ferienzeit oder ein Feiertag ist. Daher gelten diese Beschränkungen an allen eigentlichen Schultagen – auch wenn gerade schulfrei sei. "Außerdem kann man nie wissen, ob nicht eine Ferienbetreuung oder sonstige Veranstaltungen mit Kindern auch während eigentlich schulfreier Tage stattfinden."

Ist zielloses „Cruisen“ erlaubt? Die Straßenverkehrsordnung untersagt in Paragraf 30 „unnützes Hin- und Herfahren innerhalb geschlossener Ortschaften, wenn andere dadurch belästigt werden.“ In diesen Fällen kann im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle eine Anzeige samt 100 Euro Bußgeld oder mehr die Folge sein. Und wer bei der Benutzung seines Fahrzeugs „unnötigen Lärm“ verursacht – sprich Motoraufheulen, Reifendurchdrehen oder ähnliches – ist mit zusätzlichen mindestens 80 Euro dabei. Dieser Tatbestand wurden mit der letzten Novelle des Bußgeldkatalogs Ende 2021 glatt verachtfacht. Glücklicherweise hat sich die sogenannte „Poserproblematik“ inzwischen etwas entspannt, sodass diese Tatbestände nicht mehr allzu oft im Landkreis Anwendung finden müssen.