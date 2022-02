Landkreis Donau-Ries

Pendeln zur Arbeit: Warum der Donau-Ries-Kreis eine Sonderstellung hat

Plus Der Landkreis zieht Beschäftigte an – das zeigt eine neue Studie der IHK Schwaben. Mehr Menschen pendeln ein als aus. Erstmals wird dargestellt, welche Qualifikation sie haben.

Von Barbara Wild

Alle Landkreise in Bayerisch-Schwaben haben etwas gemeinsam: Der Großteil der Bevölkerung fährt in Nachbarlandkreise oder gar bis nach München, um dort zu arbeiten. Nur ein Landkreis in Schwaben fällt aus diesem Muster. Und das ist der Landkreis Donau-Ries. Woher die Menschen zur Arbeit einpendeln, welche Qualifikation sie haben und welche Konsequenzen sich daraus für den Arbeitsmarkt ergeben – das hat die IHK Schwaben in einer umfangreichen Studie analysiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

