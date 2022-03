Landkreis Donau-Ries

vor 13 Min.

So bereitet sich der Landkreis Donau-Ries auf die Pflege-Impfpflicht vor

Nicht alle Mitarbeiter aus der Pflegebranche haben den Weg in ein Impfzentrum gefunden. Rund 300 werden wohl am Dienstag trotz Impfpflicht keinen entsprechenden Nachweis vorlegen.

Plus Ab 15. März gilt die Pflege-Impfpflicht. Im Landkreis könnte das rund 300 Mitarbeiter vor Probleme stellen. Was sie erwartet und wie Arbeitgeber sich vorbereiten.

Von Barbara Wild

Ab 15. März gilt in ganz Deutschland die Impfpflicht in der Gesundheits- und Pflegebranche – und auch im Landkreis Donau-Ries laufen die Vorbereitungen bei Arbeitgebern und am Gesundheitsamt auf Hochtouren. Seit wenigen Tagen ist klar, was wirklich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukommt, die zum seit Monaten ausgegebenen Stichtag nach wie vor ungeimpft sind. Im Landkreis sind es wohl bis zu 300. Zugleich aber fürchten die betroffenen Einrichtungen bei Weitem nicht mehr den Aderlass wie noch vor wenigen Wochen. Denn jetzt ist klar: Es gibt einige Übergangsfristen und vor allem hat die Pandemie selbst ihren Teil dazugetan und den Druck reduziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen