Pflege-Impfpflicht: So viele Mitarbeiter trifft es im Landkreis Donau-Ries

Plus Die Meldefrist für die Pflege-Impfpflicht ist abgelaufen. Nun zeigt sich, das Hunderte Beschäftigte im Landkreis Donau-Ries trotz Impfpflicht die Spritze ablehnen.

Deutschland debattiert dieser Tage wieder intensiver über eine allgemeine Impfpflicht. Doch das ab 18 umzusetzen, scheint vom Tisch. Auch die Ständige Impfkommission (Stiko) hält es für vernünftiger, die Impfpflicht auf vulnerable Gruppen zu begrenzen. Während aber Deutschland debattiert, müssen sich ungeimpfte Pflegekräfte längst dem Thema stellen. Im Landkreis ist nun absehbar, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von medizinischen Einrichtungen tatsächlich ungeimpft sind und sich den Konsequenzen stellen müssen.