Pilgergruppe auf Fahrrädern durchquert den Donau-Ries-Kreis

Pfarrer Jürgen Nitz und seine Begleiter fahren auf dem Weg von Tschechien nach Kaufering durch die Region. Das Wegenetz rund um den Jacobus-Radpilgerweg wird vergrößert.

Auf ihrem Weg vom tschechischen Stribro nach Kaufering ist erstmals eine Radpilgergruppe durch den Landkreis Donau-Ries gekommen. Angeführt wurden die Radfahrer vom evangelischen Pfarrer Jürgen Nitz. Der widmet seit über vier Jahren seine Freizeit der Ausarbeitung und Beschilderung von Jakobus-Radpilgerwegen zwischen Prag und dem Bodensee.

Aktuell hat Nitz mit seinem Team in Süddeutschland ein Netz von 4600 Kilometern Jakobus-Radwegen beschildert. Der sagt einer Pressemitteilung zufolge, er habe zum Donau-Ries-Kreis eine besondere Bindung: „Hier fand ich 2019 für meine Idee sehr viel Zuspruch." Die Gegend sei als erster Landkreis komplett beschildert worden.

In Harburg wurden Nitz und seine Begleiter vom Radverkehrsbeauftragten des Landkreises, Alexander Wolfinger, der Vorsitzenden der Jakobuspilgergemeinschaft Schwaben, Brigitte Tannenberger, sowie von Vertretern der Stadt und der Kirchengemeinde Harburg willkommen geheißen. Wolfinger erinnerte sich gut an den ersten Besuch von Jürgen Nitz: „Seine Idee, die Jakobus Pilgerwege für Radfahrer zu erschließen und zu beschildern, hat mich von Anfang an begeistert." Der Jakobus-Radpilgerweg werte jede Gemeinde auf, durch die er führe. Eine Abordnung des Kreisverbands des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) war der Radpilgergruppe entgegen gefahren, pausierte mit ihr in Harburg auf der romantischen alten Brücke und begleitete sie dann weiter nach Donauwörth.

Aktuell in Arbeit ist die Beschilderung des Jakobuswegs von der deutsch-tschechischen Grenze bis Prag. Am 15. September ist der Pfarrer im Rahmen der Pilgertage wieder in Donauwörth und hält um 18.30 Uhr im Forum für Bildung und Energie einen Vortrag über das Radpilgern. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. (AZ)