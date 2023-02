Plakat-Kampagne soll auf Gefahr von Wildunfällen aufmerksam machen

Im Donau-Ries-Kreis passieren besonders viele Unglücke mit Wildtieren. Deshalb wollen Landratsamt und Polizei die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren.

Das neue Jahr ist erst wenige Wochen alt und schon zeichnet sich wieder ab, dass im Donau-Ries-Kreis das Risiko eines Wildunfalls außergewöhnlich hoch ist. Bis zum 8. Februar registrierte die Polizei bereits 99 Karambolagen von Fahrzeugen mit Wildtieren. Angesichts dieser Situation haben die Kreisbehörde und die Polizei eine Plakataktion gestartet. Ziel ist es, die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren.

Die Städte und Gemeinden haben sich nach Angaben des Landratsamts bereiterklärt, die Plakate an insgesamt 130 Ortsausfahrten an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen anzubringen. Die rot umrandeten Plakate zeigen ein springendes Reh. Darunter steht: "Denk daran: Sei bremsbereit!" Die Botschaft lautet nach Angaben von Stephan Roßmanith, Sachbearbeiter Verkehr der Polizei im Landkreis: Die Fahrerinnen und Fahrer sollten in der Dämmerung und nachts langsamer fahren. Damit könnte eine Vielzahl der folgenschweren Wildunfälle vermieden werden. Mit der Kampagne wolle man die Verkehrsteilnehmer "auf die erhöhte Gefahr hinweisen", ist aus dem Landratsamt zu hören. Die Plakate sollen Roßmanith zufolge dafür sorgen, "dass das Thema immer im Kopf präsent ist".

Die Zahl der Wildunfälle im Donau-Ries-Kreis ist höher als in umliegenden Gegenden

Der Hauptkommissar verweist auf die zahlreichen und zum Teil schweren Unglücke, die geschahen. In den vergangenen vier Jahren seien es im Donau-Ries-Kreis jeweils über 1000 Wildunfälle gewesen. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl seien es mehr als in umliegenden Gegenden. Eine Erklärung dafür sei schwer zu finden. Im Rekordjahr 2021 waren es im Landkreis 1212. Dokumentiert seien nur die tatsächlich gemeldeten Kollisionen. Die Dunkelziffer sei weit höher. Meist springen Rehe über die Straßen und verursachen Unfälle.

Die Stadt Monheim liegt bei den Wildunfällen mit Abstand an der Spitze

Diese passierten über den ganzen Landkreis verteilt. Es gebe keine ausgesprochenen Schwerpunkte. Auf die Gebiete der einzelnen Kommunen bezogen, liege die Stadt Monheim mit großem Abstand an der Spitze. 102 Wildunfälle wurden von dort im Vorjahr der Polizei gemeldet. Es folgten Harburg (70), Rain (66), Kaisheim (65) und Donauwörth (64). Auffällig sei 2021 die extreme Zunahme in der Gemeinde Marxheim von 36 auf 57 Unglücke dieser Art (plus 60 Prozent). Im Ries seien die Zahlen etwas niedriger. Im Bereich der Stadt Nördlingen waren es 56 Unfälle.

Heuer könnte es einen weiteren Negativrekord geben. Die 99 Karambolagen liegen laut Roßmanith bisher um zehn Prozent über dem Wert des vergangenen Jahres. Deshalb appelliert der Beamte, vom Gaspedal zu gehen. Wer mit 100 Stundenkilometern oder noch schneller unterwegs sei, könne nicht rechtzeitig bremsen, wenn ein Tier auf die Straße laufe.