Polarlichter über der Region faszinieren die Nordschwaben

DZ-Leser sind begeistert vom Sonnensturm-Schauspiel am Himmel über der Region: "Da können wir uns jetzt die Reise ans Nordkap sparen."

Es war ein Naturspektakel, das es in Bayern und damit im Donau-Ries-Kreis in dieser Form und Ausprägung nur höchst selten geben dürfte: In der Nacht auf Samstag verfärbte sich der Himmel in alle möglichen Rot- und Pinktöne, zudem waren Lichtstreifen zu sehen. Die Erklärung: Ein Sonnensturm sorgte für Polarlichter.

Zahlreiche Menschen hatten aus den Medien davon gehört, schauten bewusst in den Nachthimmel und waren höchst fasziniert von dem, was sich an diesem in der klaren Nacht abspielte. Peter Schmidt aus dem Harburger Stadtteil Brünsee ging am Freitag um kurz vor 23 Uhr eigens vor die Tür. Die Polarlichter, die durch einen Sonnensturm entstehen, seien schon mit bloßem Auge erkennbar gewesen, aber durch die Handy-Kamera noch schöner geworden. "Das sieht man vielleicht nur einmal im Leben", freut sich Schmidt.

Dieser Blick bot sich Reinhold Maiershofer von seinem Balkon in Donauwörth aus. Foto: Reinhold Maiershofer

Reinhold Maiershofer aus Donauwörth wurde nach eigenen Angaben durch Zufall auf die Polarlichter aufmerksam, als er sich am späten Abend auf dem Balkon aufhielt. Auch der 60-Jährige zückte sogleich sein Handy, um die Lichtspiele noch intensiver zu erleben: "Es war ein richtig roter Himmel. Unglaublich." Ein solches Schauspiel biete sich einem normalerweise hoch im Norden. Maiershofer scherzt: "Da können wir uns jetzt die Reise ans Nordkap sparen."

Polarlichter über dem Riedlinger Baggersee, fotografiert von Felix Kargl. Foto: Felix Kargl

Die Familie Kargl verfolgte das Spektakel am Riedlinger Baggersee. "Wir fanden es wunderschön", schreibt Christina Kargl unserer Redaktion.