Polizei Donauwörth ermittelt wegen zahlreicher Unfallfluchten

Gleich dreimal ist es am Donnerstag im Landkreis zu Unfällen gekommen, bei denen sich der Verursacher aus dem Staub gemacht hat. In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.

In Schäfstall wollte ein 21-jähriger Amazon-Zusteller gegen 12.30 Uhr mit einem weißen Mercedes Vito-Sprinter am Schweizerhof losfahren. Ein von rechts kommender E-Bike-Fahrer prallte dem Lieferfahrzeug in den Stoßfänger der Beifahrerseite. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Nach dem Unfall machte der bislang unbekannte Radler Bilder von dem Schaden am Transporter und fuhr weiter, obwohl der Zusteller ihn bat, auf die Polizei zu warten.

In Donauwörth ist im Zeitraum von 8 bis 17 Uhr das Auto einer 49-jährige Donauwörtherin beschädigt worden. Sie parkte ihren orangefarbenen Opel Mokka auf einem Stellplatz im Wörnitzparkhaus in der Eichgasse. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte beim Ein- oder Ausparken einen deutlichen Schaden am Opel. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Auch in Wemding wurde ein geparktes Auto von Unbekannten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigt. Von 18.30 bis 7.30 Uhr parkte ein 42-Jähriger seinen weißen Opel Corsa auf dem Parkplatz am Marktplatz. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß an der hinteren Fahrerseite an und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Wer Hinweise zu einer der Taten geben kann, wird gebeten, sich mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670. (AZ)

