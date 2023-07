Verkehrsexperte der Polizei warnt: Falschparken kann fatale Folgen haben

Polizeihauptkommissar Stephan Roßmanith schildert knifflige Fragen aus seinem Alltag. Diesmal geht es um das Parken. Wann ist es richtig und wann gefährlich?

Blockierte Feuerwehrzufahrten, Privatparkplätze, die von fremden Pkw besetzt sind, ausgewiesene Fußgängerbereiche, auf denen plötzlich Pkw stehen ... - Parken ist für viele Zeitgenossen ein echtes Ärgernis. Für die einen, die schon dreimal ums Viertel gekurvt sind, keinen erlaubten Platz finden, ihr Auto abzustellen, und daher entnervt die nächstbeste Gelegenheit wahrnehmen. Und für die anderen, die dadurch behindert oder genötigt werden. Erst recht, wenn es sich um einen Notfall handelt und für Rettungsfahrzeuge kein Durchkommen mehr ist. Jeder kennt solche Situationen und gefühlt werden sie immer mehr.

Stephan Roßmanith, der Verkehrssachverständige der Polizei für den Landkreis, hat solche Momente zur Genüge im Berufsalltag erlebt. "Manchmal ignorieren Autofahrer Verkehrsschilder auch, weil ihnen der Sinn dahinter nicht klar ist", weiß er. Doch diese Ausrede ist natürlich nicht akzeptabel, denn im Ernstfall kann es um Leben und Tod gehen.

Falschparker können Rettungskräfte behindern

Beispiel Rettungsweg am Riedlinger Baggersee: Dort signalisiert ein Schild absolutes Halteverbot mit der Zusatzbemerkung „auch auf dem Seitenstreifen“. Roßmanith: "Immer wieder sprechen Badegäste meine Kollegen an und verstehen nicht, warum Seitenstreifen neben der Fahrbahn mit vom Halte- und Parkverbot erfasst sind." Tatsächlich ist der Ernstfall dort schon eingetreten und der Sinn des Verbots hat sich unmittelbar gezeigt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa Exklusiv

"Als im vergangenen Jahr ein Auto in den Riedlinger Baggersee rollte, kamen innerhalb kürzester Zeit viele alarmierte Einsatzfahrzeuge zum Unglücksort – Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserwacht, Polizei, THW und so weiter", erinnert der Verkehrssachverständige. "Wären dann die Seitenstreifen voll geparkt gewesen, hätten die Einsatzkräfte ihre Fahrzeuge auf der Fahrbahn abstellen müssen und kein Notarzt oder Bootsanhänger wäre von hinten mehr durchgekommen." In diesem Fall allerdings hatte alles perfekt geklappt. Roßmanith lobt: "Rettungsweg und Grünstreifen waren frei und die Bergung konnte ungehindert stattfinden."

Auto im Riedlinger Baggersee: Rettungskräfte waren im Einsatz und kamen dank diszipliniert parkender Besucher direkt an den Unglücksort. Foto: Barbara Wild

In einem anderen Fall stand ein Mann mit seinem Auto in der Feuerwehranfahrtszone vor einer Schule. "Darauf angesprochen, gab er an, doch lediglich im Fahrzeug zu warten, nicht aber zu parken. Er könne ja jederzeit wegfahren. Er verstehe nicht, warum das nicht erlaubt sei", schildert Stephan Roßmanith. "Noch während des Gespräches mit der Polizei rückten mehrere Löschzüge der Feuerwehr wegen eines Feueralarms an - der sich später erst als Fehlalarm herausstellte. Der Autofahrer war sehr überrascht, dass er nun aufgrund des Platzmangels nicht mehr wegfahren konnte. Er entschuldigte sich für sein Fehlverhalten und trug das Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren mit Fassung."

Lesen Sie dazu auch

Weitere Fragen zum Thema Parken, die Stephan Roßmanith erklärt:

Wann parkt man?

Die Straßenverkehrsordnung regelt das eindeutig. Hier heißt es im Paragraf 12: „Wer sein Fahrzeug verlässt, der parkt“. Sofern man im Fahrzeuginneren bleibt und wartet, parkt man nach einer Standzeit von drei Minuten. Allerdings sagt die Rechtsprechung, dass man sein Fahrzeug nicht im Rechtssinne verlässt, wenn man sich nach dem Aussteigen im unmittelbaren Nahbereich mit ständigem Sichtkontakt zum Wagen aufhält. Das kann zum Beispiel beim Semmelholen in einer Bäckerei sein. Dieser Einkauf sollte dann allerdings nicht länger als drei Minuten dauern, denn in jedem Fall ist die Drei-Minuten-Grenze als absolute Obergrenze zu beachten.

Darf man auf dem Gehweg halten oder parken, um den Fließverkehr nicht zu behindern?

Auch wenn dies gut gemeint sein soll - eindeutig: nein. Da schwächere Verkehrsteilnehmer besonderen Schutz brauchen, dürfen Gehwege weder befahren werden, noch darf man darauf halten oder parken. Verstöße sind hier sehr teuer: Selbst wenn man nur kurz hält, wird das schon mit mindestens 50 Euro geahndet. Beim ausgesprochenen Parken kann die Höhe schnell bei 100 Euro oder mehr liegen, plus einem Punkt im Fahreignungsregister. Dies gilt natürlich nicht, wenn durch ein Verkehrsschild oder eine Markierung das Parken erlaubt wird. Eine solche Beschilderung ist jedoch bei uns im Landkreis nur äußerst selten der Fall.

Wie lang darf man seinen abgekoppelten Anhänger auf der Straße abstellen?

Kraftfahrzeuganhänger ohne Zugfahrzeug dürfen nicht länger als zwei Wochen am Stück geparkt werden, außer es handelt sich um einen speziell gekennzeichneten Parkplatz. Wer den Hänger länger an einer Stelle parkt, riskiert ein Verwarngeld von mindestens 20 Euro. Für ein angekoppeltes Gespann gilt diese Frist übrigens nicht. Allerdings gibt es zusätzlich in Wohngebieten für Anhänger über zwei Tonnen nachts sowie an Sonn- und Feiertagen ein regelmäßiges Parkverbot.