Polizei-Kontrollaktion: Dutzende Fahrer zu schnell unterwegs

Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth haben am Donnerstag über mehrere Stunden eine Geschwindigkeitsmessung auf der Staatsstraße 2215 durchgeführt. Die Einsatzkräfte stellten insgesamt 38 Fahrer fest, die zu schnell unterwegs waren (27 im Anzeigenbereich sowie elf im Verwarnungsbereich).

Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Donau-Ries mit 137 km/h bei zulässigen 80 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Der Fahrer eines Volvos aus dem Landkreis Donau-Ries wurde an der Messstelle in einem Zeitraum von 25 Minuten dreimal mit über 100 km/h gemessen. (AZ)