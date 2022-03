Landkreis Donau-Ries

12:30 Uhr

Polizei setzt Drogenszene im Donau-Ries-Kreis unter Druck

Plus Die Kripo Dillingen bekämpft verstärkt die Rauschgiftkriminalität. Dies schlägt sich auf die Bilanz für 2021 nieder. Dennoch sterben zwei Männer durch Drogen.

Von Wolfgang Widemann

Das Jahr 2020 brachte für den Donau-Ries-Kreis eine schockierende Zahl: Neun Frauen und Männer kamen in jenem Jahr durch Drogenkonsum ums Leben - so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Kripo Dillingen reagierte darauf. Sie bildete eine Ermittlungsgruppe, die sich schwerpunktmäßig um Rauschgiftkriminalität in Nordschwaben kümmert. Die Gruppe verzeichnete im vorigen Jahr bereits einige beachtliche Erfolge. Zu diesem Ergebnis kommt Kripo-Chef Michael Lechner in einer ersten Bilanz. Diese beruht auf den Zahlen für 2021.

