Polizei setzt Motorräder gegen Raser im Donau-Ries-Kreis ein

Am Feiertag Mariä Himmelfahrt hat die Verkehrspolizei im Landkreis Donau-Ries verstärkt kontrolliert. Das Ergebnis fällt insgesamt recht erfreulich aus.

Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth hat am Feiertag Mariä Himmelfahrt im Donau-Ries-Kreis eine besondere Aktion gestartet. Weil an diesem Tag erfahrungsgemäß zahlreiche Motorradausflügler unterwegs sind, setzte die Dienststelle gleich drei Motorradstreifen ein, um speziell den Zweiradverkehr zu überwachen.

Motorradstreifen sind rund um Christgarten und Forheim sowie auf B2 bei Monheim unterwegs

Schwerpunkt der Kontrollen waren die in der Szene beliebten Strecken rund um Christgarten und Forheim im Ries sowie die B2 bei Monheim. Bei den Kontrollen, die nicht nur Motorradfahrerinnen und -fahrer betrafen, mussten einige Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Gleichwohl loben die eingesetzten Beamten das insgesamt besonnene Verhalten der Biker. Es mussten lediglich vier Personen wegen Geschwindigkeitsverstößen beanstandet werden. Die wurden jeweils mit einer Kamera aufgezeichnet, die an einem zivilen Krad montiert war.

Der höchste Wert lag bei 143 Stundenkilometern (Toleranz bereits abgezogen). Zugelassen sind auf dem Abschnitt aber nur 100 km/h. In zwei Fällen waren Motorradfahrer ohne Helm unterwegs, ein weiterer hatte den sogenannten Dezibel-Killer ausgebaut, was eine Anzeige nach sich zog. Darüber hinaus wurden bei den Kontrollen sechs Autofahrer wegen Telefonierens am Steuer belangt sowie drei landwirtschaftliche Gespanne wegen fehlender Ladungssicherung beziehungsweise Kennzeichenverstößen beanstandet.

Blitzer auf B16 bei Hamlar: 152 km/h als Höchstwert

Bereits am Freitagnachmittag hatte die VPI Donauwörth ihr Radargerät an der B16 bei Hamlar aufgebaut. Von 13.45 bis 19 Uhr passierten insgesamt 2795 Fahrzeuge die Messpunkte in beide Fahrtrichtungen. Zu schnell waren erfreulicherweise nur 1,8 Prozent (54). Allerdings fielen hierbei neben 26 gebührenpflichtigen Verwarnungen bis 55 Euro auch ebenso viele Anzeigen an. In drei Fällen wird neben Punkten in Flensburg ein Fahrverbot die Folge sein.

Der traurige Höchstwert lag bei 152 km/h (erlaubt: 100) in Fahrtrichtung Rain. In diesem Fall werden mindestens 508,50 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot die Folge sein. (AZ)