Polizei überführt Rezeptfälscherin

Eine 42-Jährige löst immer wieder Rezepte für starke Schmerzmittel ein. Doch dann bemerkt ein Apotheker Ungereimtheiten und informiert die Polizei.

Ermittlungsbeamte der Polizeiinspektion Donauwörth haben am Dienstag eine Serie an Rezeptfälschungen aufklären können. Seit Mai hatte eine zunächst unbekannte Frau bei zahlreichen Apotheken im Zuständigkeitsbereich der PI Donauwörth immer wieder Rezepte für starke Schmerzmittel, die unter das Betäubungsmittelrecht fallen, eingelöst. Die Frau fälschte hierzu die Rezepte und verwendete eine Vielzahl an erfundenen Patientennamen. Sie bezahlte dabei stets in bar.

Aufgefallen sind die Taten schließlich, weil ein aufmerksamer Apotheker auf Ungereimtheiten stieß und die Polizei informierte. Es erfolgten aufwendige Ermittlungsarbeiten. Letztlich überführt werden konnte die 42-Jährige, die aus einer Landkreisgemeinde stammt, mittels der Auswertung von Videoaufzeichnungen.

Das Motiv der Frau ist noch unklar

Im Rahmen einer Durchsuchung am Dienstag stellten Beamte eine Vielzahl an Rezeptvordrucken sowie Medikamentenschachteln sicher. Zur Motivation der Frau bedarf es nun weiterer Ermittlungen. (AZ)