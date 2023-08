Polizeialltag im Donau-Ries: Traktor mit Tempo 40 und gefährliches Überholen

Polizeihauptkommissar Stephan Roßmanith schildert knifflige Fragen aus seinem Berufsalltag. Diesmal geht es um Schlangen hinter langsam zuckelnden Fahrzeugen.

Ein frisch gebackener Traktorbesitzer, eine stark befahrene Bundesstraße und ein ewig langer Stau hinter dem landwirtschaftlichen Fahrzeug: Diese Mischung birgt Brisanz in sich, wie jeder Autofahrer weiß, und sie kommt gar nicht so selten vor. Erst jüngst hatte sich die Polizei Donauwörth damit zu befassen und wurde selbst Zeuge mehrerer teilweise lebensgefährlicher Überholversuche.

Was war los? - Auf der B2 war ein Traktorfahrer mit 40 Stundenkilometern unterwegs Richtung Monheim. Als er sich auf Höhe Bergstetten befand, hatte er bereits etliche Autos ausgebremst, die notgedrungen hinter ihm herzuckeln mussten. Der entstandene Stau zählte mehrere Dutzend Fahrzeuge, wie die Polizei beobachtete. Vor den Augen der Beamten einer Streife spielten sich etliche gefährliche Überholmanövern ungeduldiger Autofahrern ab. "In einem Fall kam es fast zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr", berichtet Stephan Roßmanith, der Verkehrssachverständige im Landkreis.

Schließlich griffen die Gesetzeshüter ein und stoppten den Traktorfahrer. Der hatte eine Erklärung parat, die nicht ganz falsch war - aber eben auch nicht völlig korrekt. "Er teilte mit, er habe sich extra beim Verkäufer erkundigt, habe, ob er mit der langsamen Zugmaschine auf der Bundesstraße fahren dürfe", schildert Roßmanith. "Dieser bejahte das. Allerdings ergänzt Paragraf 5 der Straßenverkehrsordnung folgenden Zusatz: "Wer ein langsameres Fahrzeug führt, muss (...) notfalls warten, wenn nur so mehreren unmittelbar folgenden Fahrzeugen das Überholen möglich ist. Hierzu können auch geeignete Seitenstreifen in Anspruch genommen werden“.

Das bedeutet, dass der langsame Fahrer bei jeder sich bietenden Gelegenheit anhalten und die Fahrzeugschlange vorbeilassen soll. Nicht nur, weil er sonst mit mindestens 10 Euro geahndet werden kann, sondern - so Roßmanith - "vor allem, um gefährliche Überholversuche zu vermeiden".

Außer diesen Fall hat Hauptkommissar Stephan Roßmanith folgende weiteren Tipps zu Themen parat, die ihm im Berufsalltag oft gestellt werden:

Dürfen Radler auf Gehweg fahren? Nein! Im schlimmsten Fall kann das tödlich enden, wie vor einigen Jahren in Rain, als ein Radler mit einer betagten Fußgängerin zusammenstieß und sie später an den Folgen ihrer Verletzungen starb.

Immer wieder gibt es berechtigte Beschwerden von Anwohnern und Fußgängern, exemplarisch beispielsweise in der Donauwörther Kapellstraße. Davon abgesehen, dass es verboten ist und 55 Euro Strafe kostet, ist es heute halt nicht mehr das klassische Damenrad mit 3-Gang-Torpedo-Kettenschaltung, das gefahren wird, sondern ein Pedelec mit 25 Stundenkilometern, ein Lastendreirad, ein E-Bike mit Anhänger und so weiter. "Und dafür sind die Gehwege in unseren Ortschaften nicht ausgelegt", sagt Roßmanith.

Ausnahmen sind Kinder: Bis zum vollendeten achten Lebensjahr müssen Mädchen und Buben mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren. Bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr dürfen sie ihn noch benutzen.

Kann man ein Auge zudrücken, wenn ein Escooter ohne Nummernschild unterwegs ist? "Das ist eine Straftat", sagt Roßmanith, der von einem Touristen erzählt, den in Harburg eine Streife kontrollierte. "Er hatte den E-Scooter im Kofferraum seines Autos mitgebracht und wollte damit die Stadt erkunden. Der Mann hatte sich nicht über die Gesetzeslage informiert. Kein Kennzeichen, keine Versicherung. "In diesem Fall musste der E-Scooter zurück in Kofferraum und der Mann bekam eine Anzeige wegen Verdachts des Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz."

Gilt für Fahrradfahrer eine Helmpflicht? Nein. Allerdings zeigen immer wieder Vorfälle, wie ratsam es ist, sich damit zu schützen. Ein Fall aus Nordheim ist Roßmanith noch in Erinnerung: Ein Rennradler blickte nach unten und fuhr auf gerader Strecke nahezu Höchstgeschwindigkeit. In der Rainer Straße prallte er ungebremst in das Heck eines parkenden Autos. Die Polizei fotografierte später den klar erkennbaren Helmabdruck im Blech des Kofferraums, so heftig war der Aufprall. Der Rennradfahrer wurde - dank Helm - nicht schwerer verletzt.

Fahrräder und Ebikes: Über die Hälfte Fahrräder haben inzwischen Elektroantrieb und der Trend setzt sich fort. Das stellt auch die Polizei mitunter vor Herausfordrungen, wenn Radler sich bei Kontrollen flott aus dem Staub machen, sich zwischen Pfosten und anderen Hindernissen hindurchschlängeln und so die Verfolgung durch Streifenwagen erschweren. Die Polizei Donauwörth hatte es mit dem Radpendler eines großen Industriebetriebs zu tun, der über den Kraftwerksdamm flüchtete. Ein paar Tage später stellten sie ihn dann doch - zur selben Zeit an derselben Stelle. Diesmal waren sie selbst mit dem Dienst-E-Bike unterwegs und auf "Augenhöhe".