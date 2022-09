Landkreis Donau-Ries

13:00 Uhr

Posaunenchöre suchen jetzt auch absolute Anfänger

Dekan Frank Wagner (links) und Posaunenchor-Leiter Hans-Martin Linsenmeyer wünschen sich wieder mehr Aktive in den Chören.

Plus Den Chören fehlen Musikerinnen und Musiker. Bei den evangelischen Bläsern im Kreis Donau-Ries geht man nun neue Wege, um Nachwuchs zu gewinnen.

Es ist imposant, wenn plötzlich von hoch oben, von der Empore aus, diese Wucht an Tönen erschallt. Es hat wirklich etwas Himmlisches. Genau deswegen haben Posaunenchöre ihren ganz eigenen, festen Platz in evangelischen Gotteshäusern. Doch um die Tradition ist es vielerorts leider nicht allzu gut bestellt dieser Tage. In den evangelischen Kirchen des Landkreises Donau-Ries möchte man dieser Entwicklung nun aktiv entgegenwirken. Kurzum: Die Posaunenchöre, die ja vom ewigen Leben künden sollen, sie dürfen nicht sterben. Deswegen startet jetzt ein neues Ausbildungsprojekt.

