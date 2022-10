Preisschock für die Gemeinden: Strompreise steigen extrem

Plus Aktuell flattern die neuen Strom-Abschläge mit deutlich höheren Preisen auf viele Rathaus-Tische. Viele von ihnen eint eine besondere Vetragskonstellation.

Es ist ein Schock, den viele Rathausmitarbeiter dieser Tage erleben, wenn sie ihre Post öffnen. Die Abschläge für die Stromkosten zahlreicher Kommunen trudeln derzeit ein. Und die haben es in sich. Rund 1500 kommunale Körperschaften sind betroffen – seit wenigen Tagen ist das Ergebnis der sogenannten Bündelausschreibung für die Stromlieferung der kommenden drei Jahre bekannt. Und das besagt: eklatant steigende Kosten.