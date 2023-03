Projektwoche in den Ferien: 130 Schüler, 36 Betriebe, ein Ziel

In der Donaurieser Projektwoche Schule-Wirtschaft haben Zehnt- und Achtklässler die Chance, verschiedene Berufe und Firmen kennenzulernen.

Zum sechsten Mal fand in den Faschingsferien die Donaurieser Projektwoche Schule Wirtschaft statt - jetzt war es Zeit Bilanz zu ziehen. 130 Schülerinnen und Schüler ab der 10. Jahrgangsstufe der drei Gymnasien und der FOS/BOS Donauwörth hatten durch dieses Projekt die Möglichkeit, viele verschiedene Berufsfelder kennenzulernen und erste Kontakte zu den Unternehmen in ihrer Region zu knüpfen. Der Fokus lag auf unterschiedlichen Berufsbildern mit akademischer Ausrichtung sowie auf Ausbildungsberufen für (Fach-)Abiturienten. In diesem Jahr konnten auch Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse der Mittel- und Realschulen an vereinzelten Veranstaltungen teilnehmen.

In Form von 36 halbtägigen Betriebserkundungen haben interessierte Jugendliche in die teilnehmenden Firmen hineingeschnuppert und wurden häufig selbst aktiv. Im Austausch mit dualen Studenten, Azubis und Mitarbeitern konnten die teilnehmenden Jugendlichen dann auch mehr zu den Studien- oder Ausbildungsmöglichkeiten und beruflichen Chancen im Unternehmen erfahren. An der Projektwoche beteiligten sich Unternehmen und Institutionen aus sehr vielen unterschiedlichen Branchen aus den Bereichen Gesundheit, IT, Marketing, Naturwissenschaften, Sozialwesen, Technik und Verwaltung.

Ziel der Projektwoche war es, den Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, welche beruflichen Perspektiven sich ihnen mit einem (Fach-)Abitur beziehungsweise nach dem Abschluss im Landkreis bieten. „Oftmals ist für die Jugendlichen nur schwer vorstellbar, welche Arbeitsmöglichkeiten sie eigentlich in ihrer Heimat haben.

"Die Projektwoche ist daher eine wichtige Initiative, die den Schülern den Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert und ihnen einen ersten Einblick in die vielen Möglichkeiten gewährt, die bei uns in der Region zur Verfügung stehen“, so Landrat Stefan Rößle, Vorsitzender des Wirtschaftsförderverbandes. Auch die Unternehmen, die bei der Projektwoche mitmachen, werden unterstützt. Sie haben die Chance, sich potenziellen Fach- und Führungskräften zu präsentieren und einen ersten Kontakt zu ihnen herzustellen.

Durch eine gute Betreuung während der Betriebserkundungen und ein praxisnah gestaltetes Rahmenprogramm können sie das Interesse der Jugendlichen wecken und bleiben positiv im Gedächtnis.

Weitere Informationen zur Projektwoche gibt es unter www.wirtschaftdonauries.bayern/projektwoche2023 zu finden.