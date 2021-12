Landkreis Donau-Ries

vor 49 Min.

Prozess: Stiefvater vergeht sich wiederholt an Stieftochter

Plus Ein 33-Jähriger missbraucht seine 15-jährige Stieftochter. Nur sein Geständnis ersparte ihm eine Gefängnisstrafe. Richter Gerhard Schamann findet deutliche Worte dafür.

Von Barbara Würmseher

"Ich hätte nicht den geringsten Skrupel gehabt, den Angeklagten einzusperren." - Vorsitzender Richter Gerhard Schamann fand deutliche Worte, als es jetzt in einem Prozess am Amtsgericht Nördlingen um den sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener ging. Ein 33-Jähriger aus dem südlichen Landkreis hatte sich sechsmal zwischen Dezember 2019 und März 2020 an seiner damals 15-jährigen Stieftochter vergangen. Er hatte ihr gegen ihren Willen wiederholt in die Hose gegriffen, ihr an Brüste und Po gefasst und sie geküsst. Anfangs wollte sich der Mann in der Verhandlung nicht zu den Beschuldigungen äußern. Er hatte im Vorfeld jeglichen Vorwurf bestritten.

