Prozess um Corona-Scheinimpfung: Gericht spricht 20-Jährige frei

Plus Eine junge Frau muss sich vor dem Amtsgericht Nördlingen verantworten. Für die Angeklagte endet der Prozess erfreulich. Wie es dazu kam.

In der Prozess-Serie gegen mutmaßliche Impfbetrüger, die gemeinsame Sache mit einem Hausarzt in Wemding machten, hat am Amtsgericht Nördlingen erstmals Jugendrichter Andreas Krug einen Fall verhandelt. Angeklagt war eine 20-Jährige aus dem Donau-Ries-Kreis.

Dieser warf die Staatsanwaltschaft eine Scheinimpfung gegen Corona vor. Die Heranwachsende sei mit ihrer Mutter zweimal bei dem Mediziner gewesen und habe sich die Immunisierungen in den Impfpass eintragen lassen, obwohl keine Spritzen gesetzt worden seien.

Bei der Auswertung sichergestellter Handys stieß die Polizei auf Nachrichten, in denen sich die Mutter – gegen diese läuft ein eigenes Verfahren – gegen die Impfung der jungen Frau aussprach. Die Tochter antwortete darauf nicht. Im Prozess bestritt sie über ihren Anwalt Florian Engert, von der Scheinimpfung etwas mitbekommen zu haben. Nachdem der Arzt aufgeflogen war, habe sich die ganze Familie, die seit vielen Jahren Patienten des Wemdinger Mediziners war, sofort auf Antikörper testen lassen.

Staatsanwältin fordert eine Verurteilung, Verteidiger plädiert auf Freispruch

Staatsanwältin Anna-Lena Lessmann sah einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz dennoch als erwiesen an und forderte eine Jugendstrafe mit einer Geldauflage von 500 Euro. Verteidiger Engert plädierte hingegen auf Freispruch. Richter Krug kam zu dem Schluss, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die Tochter etwas von der Scheinimpfung wusste. Deshalb lautete das Urteil: Freispruch.