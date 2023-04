Putzen, pumpen, prüfen: So wird das Fahrrad fit für den Frühling

Einfach draufsetzen und losfahren? Sicherer ist es, das Fahrrad auf die warme Jahreszeit vorzubereiten. Johannes Thum vom ADFC Donau-Ries erklärt, worauf es ankommt.

"Als Erstes einfach mal scheppern", sagt Johannes Thum. Der zweite Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Donau-Ries hebt sein Fahrrad an und lässt es schnell auf den Boden sinken, erst auf das Vorder-, dann auf das Hinterrad. Ein schepperndes Geräusch könne Aufschluss darüber geben, wo Verschraubtes locker ist, wo justiert oder nachgezogen werden muss.

So wird das Rad frühjahrsfit: die wichtigsten Punkte im Überblick 1 / 7 Zurück Vorwärts Ein erster Test: Ist alles fest verschraubt? Scheppert das Rad, wenn man es schnell auf den Boden sinken lässt?

Rad mit Wasser, Lappen und eventuell Fahrradreiniger putzen

Kette reinigen und ölen Dabei hilft eine alte Zahnbürste Die Menge des Öls an das Wetter anpassen Mit der Kettenmesslehre lässt sich überprüfen, ob es an der Zeit für eine neue Kette ist

Reifen aufpumpen Der richtige Luftdruck steht an der Flanke des Radmantels

Rahmen, Kabel und Felgen auf Korrosion prüfen

Bremsen und Räder überprüfen Der Bremshebel sollte sich nicht bis zum Griff am Lenker durchdrücken lassen

Beleuchtung überprüfen Sind Reflektoren oder Reflexstreifen vorhanden? (mjk)

Die Bremshebel sollten etwa fest am Lenker sitzen und sich nicht einfach nach oben oder unten drehen lassen. Nach diesem ersten Test und vor dem genaueren Prüfen ist es an der Zeit, das Rad zu putzen. Hierfür braucht man gar nicht viel: Wasser, Spülmittel und Lappen reichen aus. Kniffligere Stellen, etwa die einzelnen Glieder der Kette, lassen sich gut mit einer alten Zahnbürste reinigen. Vorher sollte die Kette mit einem speziellen Reinigungsmittel eingesprüht und, nach etwas Einwirkzeit, mehrere Runden durch einen alten Putzlappen gezogen werden. Danach ist es an der Zeit, Kettenöl an der Innenseite auf jede einzelne Lasche zu tröpfeln.

Johannes Thum vom ADFC Donau-Ries rät, das Öl je nach Wetter zu dosieren

"Die Kettenpflege ist eigentlich ein permanentes Thema", sagt Thum. Er empfiehlt, das Vorgehen beim Öl an das Wetter anzupassen. "Wenn es trocken ist, sparsam ölen", sagt der zweite ADFC-Vorsitzende. Denn Schmutz und Sand bleibe an einer besonders fettigen Kette leicht haften. Bei feuchtem Wetter könne man mit dem Öl etwas freigiebiger umgehen.

Ein kleiner flacher Haken hilft außerdem dabei, festzustellen, wie abgenutzt die Kette ist: die Kettenmesslehre. Man steckt sie an mehreren Stellen auf die gespannte Kette. Die Messseite, also der kleine Haken an den Enden, sollte nicht tief in den Zwischenraum eindringen. Schaut die Spitze der Kettenmesslehre am unteren Ende der Kette hervor, ist es Zeit für einen Wechsel. Eine verschlissene Kette sorge zum einen beim Fahren für Probleme, erklärt Thum, weil sie womöglich über die Ritzel rutsche und nicht mehr richtig greife. Zudem gehen dabei auch die Ritzel langsam kaputt. "Das sollte man auf jeden Fall im Frühjahr überprüfen, bevor man dann unterwegs ein Problem hat." Eine Kettenmesslehre kostet zwischen zwei und zehn Euro.

Das ist das kleine Teil, das hilft, zu sehen, ob die Kette verschlissen ist: die Kettenmesslehre. Hier stimmt noch alles, die Mess-Seite sinkt nicht tief ein. Foto: Marco Keitel

Wer die Kette schonen will, kann das auch mit seinem Fahrverhalten tun. Genauer gesagt: mit dem Schaltverhalten. Die Kette solle nie zu schräg stehen, sagt Thum. Denn wenn sie vorne auf dem innersten Kettenblatt und hinten auf dem äußersten Ritzel liegt, also auf einem sehr kleinen und einem sehr großen Gang, schleift und verschleißt sie. Und zieht womöglich andere Teile in Mitleidenschaft.

Wichtig für die Verkehrssicherheit des Rads ist auch die Beleuchtung. Vorder- und Rücklicht müssen funktionieren. Hinten und vorne, sowie an beiden Pedalen und den Rädern müssen Reflektoren angebracht sein. An den Rädern können Reflexstreifen sie ersetzen.

Zweiter Vorsitzender ADFC Donau-Ries: Vorsicht, wenn Speiche locker ist

Die sind außen an den Flanken der Reifen. Innen drin sollte, egal ob Reflexstreifen oder nicht, genug Luft sein. Wie viel Bar in den Reifen gehören, steht an dessen Seite. Am Rad sollte man gleich prüfen, ob der Abstand zwischen Bremsschuh und Felge gleichbleibend ist. Der Bremshebel sollte sich außerdem nicht bis zum Griff durchdrücken lassen. Sonst sollten die Bremsbeläge gewechselt werden.

Und wie kann überprüft werden, ob die Speichen noch gut in Schuss sind? Johannes Thum hebt sein Rad vorne an, dreht das Vorderrad und hält einen Schlüssel an die Speichen, sodass sie diesen leicht streifen. Klack, klack, klack, klack, klack. Klingt gleichmäßig. Falls das nicht der Fall sei, könne eine Speiche locker oder gerissen sein. Dann besteht Handlungsbedarf. "Wenn mal eine Speiche kaputt ist, ist schnell die zweite und die dritte kaputt", sagt Thum.

Er weiß, wie das Fahrrad fit für den Frühling wird: Johannes Thum, zweiter Vorsitzender des ADFC Donau-Ries. Putzeimer, Lappen, Zahnbürste, Luftpumpe – viel mehr braucht man nicht. Foto: Marco Keitel

Damit die Reifen nicht porös werden, empfiehlt er, das Rad im Sommer nicht in der prallen Sonne abzustellen. Das sei bei E-Bikes auch besser für den Akku. Wer sich beim Abstellen nicht nur Sorgen um die Auswirkungen des Wetters, sondern auch um die Sicherheit des Rads macht, kann es codieren lassen. Mithilfe der eingravierten Eigentümer-Identifizierungs-Nummer kann die Polizei ein gefundenes Fahrrad wieder seinem Besitzer oder seiner Besitzerin zukommen lassen. Außerdem schrecke der Code Diebe ab, sagt Thum. Der ADFC veranstaltet immer wieder Codier-Aktionen, etwa am 7. Mai beim Kunsthandwerk-Markt in Monheim.

Für diejenigen, die genauer wissen wollen, wie sie ihr Fahrrad warten und pflegen und Pannen beheben, bietet der ADFC zusammen mit der Volkshochschule am 22. April in Monheim einen Pannenkurs an. Anmeldung über die Vhs.