Radweg bei Wolferstadt kann wohl bald gebaut werden

Plus Der Landkreis teilt den geplanten Radweg zwischen Wemding und Wolferstadt in zwei Bauabschnitte auf. Welche Gründe das hat und wie es nun weitergeht.

Beim geplanten Bau eines neuen Radweges von Wemding nach Wolferstadt entlang der Kreisstraße läuft es nicht wie geplant. Eigentlich sollte die rund vier Kilometer lange Strecke in einem Zug errichtet werden. Im Bereich des Waldstücks, das auf Wemdinger Flur liegt, weigern sich allerdings bislang Grundstückseigentümer, die benötigten Flächen dafür herzugeben.