Rätselhafte Serie von Mülltonnen-Diebstählen in der Region

Eine ungewöhnliche Diebstahlserie beschäftigt die Polizei und den Abfallwirtschaftsverband. Tatorte sind Rain, Nördlingen, Medlingen und Mörslingen.

Der Gedanke scheint abstrus. Man stellt die Mülltonne an die Straße, damit sie geleert wird - und einige Stunden später ist sie verschwunden. So aber ist es in der Region wiederholt passiert. Der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Nordschwaben registriert kurz vor Weihnachten eine Serie von solchen Diebstählen.

Innerhalb von acht Tagen ließen Unbekannte nach Auskunft von AWV-Mitarbeiterin Emma Christa sechs Restmülltonnen mitgehen. Die einen waren wohl bereits geleert, die anderen noch voll. Drei der Diebstähle geschahen in Rain, jeweils einer in Nördlingen sowie im Kreis Dillingen in Medlingen und Mörslingen. Jedes Mal handelte es sich um eine schwarze Restmülltonne, jedes Mal war es ein 80-Liter-Behälter.

Zuletzt wurde bei der Polizeiinspektion Rain ein Fall angezeigt. In der Ludwig-Dorn-Straße kam in der Nacht auf Freitag, 16. Dezember, eine Mülltonne abhanden. Die Dienststelle bittet um Hinweise unter der Nummer 09090/7007-0.

Einer der Täter nahm den Müllbeutel heraus und legte ihn zu einer anderen Tonne

Polizei und AWV rätseln über das Motiv der Diebe. Solche Taten kämen normalerweise ganz vereinzelt vor, berichtet Emma Christa. Deshalb falle die Serie schon auf: "Wir können es uns nicht erklären. Es ist einfach seltsam." In einem Fall habe ein Nachbar beobachtet, wie ein Unbekannter den Müllsack aus der noch ungeleerten Tonne nahm und zu einem anderen Behälter nebenan legte. Den Schaden haben die jeweiligen Besitzer der schwarzen Tonne. Die müssen sich dem AWV zufolge auf eigene Kosten einen neuen Behälter besorgen. Dieser kostet 26 Euro.