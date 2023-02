Raus aus der Schublade: Wie man alte Handys richtig entsorgt

Ein ausgedientes Smartphone soll nicht im Restmüll entsorgt werden. Doch wohin damit in der Region? Das sind die richtigen Anlaufstellen im Donau-Ries-Kreis.

Schafft man sich ein neues Handy an, kommt kurz danach oft die Frage: wohin mit dem alten Gerät? Dieses Thema beschäftigt wohl auch einige Bürgerinnen und Bürger im Donau-Ries-Kreis. Laut einer Studie des Instituts für Wirtschaft Köln (IW Köln) besitzen 87 Prozent der Menschen in Deutschland ein ausrangiertes Smartphone. Auch wenn viele Geräte nicht mehr betriebsfähig sind, hat ihr Inhalt weiterhin einen gewissen Wert, der im Einzelnen zwar gering ist, aber in der Summe bedeutend. Denn darin sind begehrte Materialien verbaut. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass viele Rohstoffe und Ressourcen ungenutzt in deutschen Schubladen liegen. Wie kann dieses Problem behoben werden?

Die einfachste Lösung ist, das Handy kostenfrei an einer Sammelstation abzugeben. Mobilfunkanbieter, aber auch Bau- oder Elektrofachmärkte bieten diesen Service mittlerweile immer häufiger an. Nach einem bestimmten Zeitraum leert der Anbieter den Behälter und gibt die darin gesammelten Geräte zur Aufbereitung weiter. In Donauwörth kann man die ausgedienten Telefone unter anderem im Media-Markt in der Artur-Proeller-Straße, bei Expert Arndt in der Bahnhofstraße oder im Toom-Baumarkt im Neurieder Weg abgeben. Im Landkreis Donau-Ries gibt es auch einige weitere Anlaufstellen, wie EP Gerstner in Monheim.

Handy-Abgabe beim AWV je nach Gerät an jedem Recyclinghof möglich

Auch der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) nimmt alte Mobiltelefone an. Dabei sei wichtig, ob man den Akku herausnehmen könne oder ob dieser fest verbaut sei, erklärt Emma Christa vom AWV. Handys mit der herausnehmbaren Variante können in allen Recyclinghöfen abgegeben werden. Dazu muss der Akku vorher entfernt und, wenn er Lithium enthält, sicherheitshalber auch abgeklebt werden. Ist der Akku fest verbaut, nehmen nur die größeren Recyclinghöfe die Geräte an. Dort werden die Mobiltelefone gesammelt, zur Deponie nach Binsberg gebracht und vom Verwerter abgeholt. Dieser Dienstleister aus Niederbayern zerlegt die Handys, um die gewonnenen Rohstoffe danach wieder zu verkaufen. Denn in einem Mobiltelefon sind rund 0,15 Gramm Edelmetalle wie Gold, Platin und Silber verarbeitet.

Handy recyceln: Welche Rohstoffe stecken drin?

Der Trend an Telefonen, die zum Recycling gegeben werden, sei positiv, erklärt Christa: „Verglichen mit der Menge von vor zwei oder drei Jahren werden es mehr Handys, die abgegeben werden.“ Pro Woche sind es im Durchschnitt etwa fünf ausgediente Geräte. Stellt man diese Zahl der von anderen Elektrokleingeräten gegenüber, findet jedoch nur eine geringe Menge der alten Mobilgeräte ihren Weg zum Recyclinghof.

Die Alternative: Reparieren anstatt Austauschen

Eine weitere Option ist es, gar kein neues Gerät zu kaufen, sondern das aktuelle Telefon zuerst reparieren zu lassen. Im Reparatur-Café von Transition Donauwörth werden nach Angaben der Organisatoren regelmäßig Tablets und Laptops „gerettet“. Doch besonders bei Smartphones sei es nicht immer einfach, schnelle Abhilfe zu leisten. Dafür seien die einzelnen Bestandteile oft zu komplex verbaut oder verklebt. Dann sei es ratsamer, zu einem Experten zu gehen, meint Jan Steinert von Transition Donauwörth.

Aber die alten Geräte, die nicht mehr funktionsfähig gemacht werden können, werden auch im Reparatur-Café angenommen. Transition Donauwörth sammelt die Handys in einer Box und schickt die vollen Kisten an den Naturschutzbund Deutschland. Dieser bereitet die Mobiltelefone fachgerecht für eine Wiederverwendung auf oder führt sie dem Recycling zu. So gehen die Ressourcen nicht verloren.