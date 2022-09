Landkreis Donau-Ries

Reaktionen auf Tod der Queen: "Ich erhebe mein Glas auf die Königin"

Janet Fizz Curtis und ihr Mann Andy Curtis trauern um die Queen. Das Ehepaar hat im Lockdown 2020 seine Liebe zum Donau-Ries-Kreis entdeckt und kommt immer wieder für längere Zeit hierher. Am Donnerstag weilte es in Donauwörth.

Plus Elizabeth II. von England ist tot. Betroffenheit über das Ende einer Ära gibt es auch im Landkreis Donau-Ries. Ein britisches Ehepaar und Mitglieder der Fürstenhäuser erzählen.

Von Barbara Würmseher, Martina Bachmann

Für das britische Ehepaar Janet Fizz Curtis und Andy Curtis war der vergangene Donnerstag zunächst ein ganz normaler Tag, den sie - fernab ihrer englischen Heimat - im Donau-Ries-Kreis verbrachten. Sie haben die Region hier lieben gelernt, als sie im Corona-Lockdown 2020 mit ihrem Wohnmobil in Rain gestrandet waren und 109 Tage lang nicht nach Großbritannien zurückkonnten. Land und Leute in der Lechstadt und Umgebung sind ihnen damals so sehr ans Herz gewachsen, dass sie seither immer wieder dorthin zurückkehren. "Bestimmt schon neun Mal - wir können gar nicht mehr mitzählen." Auch jetzt sind sie gerade wieder zu Besuch, pendeln als Touristen zwischen Donau und Lech und treffen ihre Bekannten wieder.

